Ayvalıkgücü\'nden İki Yeni Transfer

3'üncü Lig kulüplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde iki futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılar, Karşıyaka'dan ayrılan sol bek Cumali Turhan (19) ve Antalya Süper Amatör Lig ekibi Muratpaşa Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Osman Kuzucu (18) ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızın başarılı ve sakatlıktan uzak bir sezon geçirmelerini, anlaşmanın hayırlı olmasını dileriz" denildi.