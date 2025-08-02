Ayvalıkgücü Yeni Transfer ve Altyapı Koordinatörü ile İlgili Açıklama Yaptı

TFF 3'üncü Lig'de Grup'ta son 3 sezondur Play-Off'ta hüsran yaşayan Ayvalıkgücü Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu takviye çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı kulüp son olarak Viranşehir Belediyespor forması giyen sağ bek Mustafa Miroğlu'nu transfer etti. 19 yaşındaki genç futbolcu geçen sezon Viranşehir formasıyla 3'üncü Lig'de 15 maça çıkarak 1 gol attı. Öte yandan Ayvalıkgücü'nde altyapı koordinatörlüğü görevi için ise Cemal Erhanoğlu ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.