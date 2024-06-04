Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya ağır sözler - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya ağır sözler

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı hakkında sert açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Ilıcalı'nın kendisi hakkındaki sözlerine tepki göstererek, hakkındaki belgeleri açıklayacağını söyledi. Ayrıca, Ilıcalı'nın Dominik'te Fetöcülere pasaport ve oturma izni verdiğini iddia etti. Yıldırım, göreve seçilmesi halinde Mourinho ile çalışacaklarını da belirtti.

04.06.2024 09:48
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- Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya ağır sözler

"Acun çok kaşınmasın, hakkındaki belgeleri açıklarım"

"Acun, Dominik'te Fetöcülere pasaport ve oturma izni veriyormuş"

"Daha önce memleket elden gidiyor dedim, şimdi ise Fenerbahçe elden gidiyor diyorum"

BURSA - Fenerbahçe Kulübü'nün yaklaşan kongresi öncesi Bursa'daki genel kurul üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un listesinde yer alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yemekli toplantıya yönetim listesinde yer alan Nihat Özbağ ve Ömer Onan ile birlikte katılan Aziz Yıldırım, Bursalı kongre üyelerinden destek istedi. Sarı-lacivertli dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, kendisine yöneltilen soruları açık yüreklilikle cevaplandırdı.

Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkındaki sözlerinin sorulması üzerine sert tepki veren Yıldırım, "Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra'da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra'da değil Roma'da görüştüm. Gerizekalı Acun. 2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te Fetöcülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum. Adnan Oktar'a sadece 1 sene gittim diyor ama 9 sene gitmiş. Hakkında yazılan 3 bin 500 sayfalık fezlekeyi okudum" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bir soru üzerine kendisinin sadece bir başkan olmadığını belirterek, "Ben Başkan değilim, liderim. Herkes başkan olur ama lider olamaz" diye cevap verdi.

2012 yılında "Ne şikesi memleket elden gidiyor" dediğini hatırlatan Yıldırım, "Şimdi ise Fenerbahçe elden gidiyor diyorum" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın Ankara ile iletişimi sağlayacağım yönündeki açıklamalarına da tepki gösteren Aziz Yıldırım, "Acun, Cumhurbaşkanından yetki almış gibi her şeye garanti veriyor. O işleri ben hallederim diyor. Listelerine bakıyoruz hükümete yakın isimler var. Fetö'ye yakın isimler var. Devletle kavga edilmez ama siyaset ile de işimiz olmaz" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, göreve seçilmesi halinde Mourinho ile çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya ağır sözler - Son Dakika

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