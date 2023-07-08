Fatih Altaylı'dan Aziz Yıldırım'a FETÖ sorusu: Hakim ve savcıları kulübe neden üye yaptın? - Son Dakika
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Fatih Altaylı'dan Aziz Yıldırım'a FETÖ sorusu: Hakim ve savcıları kulübe neden üye yaptın?

Fatih Altaylı'dan Aziz Yıldırım'a FETÖ sorusu: Hakim ve savcıları kulübe neden üye yaptın?

08.07.2023 14:20

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulundu. Altaylı'nın, "Madem bu FETÖ'yü bu kadar iyi biliyordunuz da, şimdi hepsi kaçak ya da hapiste olan FETÖ'cü hakim ve savcıları niye kulübünüze üye yapıp, üye kartlarını bizzat elinizle götürüp verdiniz?" sorusuna Yıldırım, "Devlet onu oraya koyduysa biz saygı gösteririz. Bu kişiye değil, devlete saygıdır. Devleti yönetenler oraya yanlış kişiyi koymuşsa, bunun sorumlusu ben olamam." yanıtını verdi.

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündem olan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Fatih Altaylı'ya yine çok konuşulacak bir röportaj verdi. Yıldırım'ın Altaylı'nın, "Madem bu FETÖ'yü bu kadar iyi biliyordunuz da, şimdi hepsi kaçak ya da hapiste olan FETÖ'cü hakim ve savcıları niye kulübünüze üye yapıp, üye kartlarını bizzat elinizle götürüp verdiniz?" sorusuna verdiği, "Devlet onu oraya koyduysa biz saygı gösteririz. Bu kişiye değil, devlete saygıdır. Devleti yönetenler oraya yanlış kişiyi koymuşsa, bunun sorumlusu ben olamam." yanıtı dikkat çekti.

Fatih Altaylı kendi web sitesinde yayınlanan yazısında Aziz Yıldırım'a da bir bölüm ayrıldı. Altaylı, Yıldırım'ın kendisini aradığını ve FETÖ'cü hakim ve savcıların Fenerbahçe'ye nasıl üye olduğunu anlattığını yazdı.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"HER MAÇ BİLET İSTEMEYE BAŞLADILAR"

"Bir davam vardı ve bunun için Beşiktaş'taki Adliye'ye gitmiştim. İşim bitti, çıkacağım, başkanım sizinle tanışmak isteyen hakim ve savcılar var dediler. Hakim, savcı bizim için devleti temsil ediyor. Tabii dedim. Bir odaya gittik. İçerde bildiğin adamların hepsi. Fikret Seçen. Zekeriya Öz, kim varsa. Tanıştık, hasbıhal ettik. Zekeriya Öz Galatasaraylı imiş, diğerleri Fenerbahçeli. 'Başkanım maçlara bilet bulamıyoruz' diye yakındılar. Ben de hallederiz dedim. Her maç bilet istemeye başladılar. Biz de yolluyoruz. Mesele de değil. Sonuçta Devlet'in adamları. En çok bilet isteyen de Zekeriya Öz. Yahu bu adam Galatasaraylı, bu kadar bileti niye istiyor falan diye de düşünüyorum.

"ZEKERİYA ÖZ DE GALATASARAY'A ÜYE OLDU"

Sonra dediğin gibi bunlar gelip bizim tesislerde bir maç yaptılar. Belediye tesislerinde de bir maç oldu. Ben oynamadım hiçbirinde. Saha kenarında idim. Ama yapıldı o maçlar, doğru. Bu arada Fenerbahçeli olanlar kulübe üye olmak istediler. Onu da yaptık. Sizinkiler de yaptı. Zekeriya Öz de Galatasaray'a üye oldu. Ama emin ol, bizim aklımızda o zaman FETÖ metö yok.

"DEVLETİN ADAMI DİYE ÜYE YAPTIM"

Benim için o tarihte bunlar devletin savcısı, milletin hakimi. Daha ötesini söyleyeyim. Bunların Zekeriya Öz hariç hepsi içkisini içen, dindar olduğunu göstermeyen adamlar. Aklımızdan bile geçmedi bunların FETÖ'cü olduğu. Sonra bir baktık ki, bize yapılan kumpasın içinde bunlar var. Ama emin ol ben bunları devletin adamı diye tanıdım. Devletin adamı diye kulübe üye yaptım.

"DEVLETİ YÖNETENLER ORAYA YANLIŞ KİŞİ KOYMUŞSA, SORUMLUSU BEN OLAMAM"

Bakın şunu da söyleyeyim. Pişman mıyım? Değilim. Bugün olsa yine yaparım. Niye? Çünkü biz bilemeyiz kim kimdir. Devlet bilir. Devlet onu oraya koyduysa biz saygı gösteririz. Bu kişiye değil, devlete saygıdır. Devlet'i yönetenler oraya yanlış kişiyi koymuşsa, bunun sorumlusu ben olamam. Soruyorsunuz ya 'Bu FETÖ'cüleri nasıl üye yaptın?' diye. İşte böyle yaptım. Gerçekten bilmiyordum bunların FETÖ'cü olduğunu. Ben onları devlet zannediyordum.

"FENERBAHÇELİLERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ SIKINTISINI ANLATIYORUM"

Onca imkana rağmen kulübün bu kadar kötü yönetilmesine üzüldüğüm için bir şeyler söylemek ihtiyacı hissetim. Gezip eğleneceğim, keyif yapacağım bir zamanda ne işin var da çıkıp konuşuyorsun diye kızıyorum bazen kendime ama Fenerbahçe içimize işlemiş bir kere. Fenerbahçe iyi değilse, şahsi imkanlarımız ne olursa olsun gülüp eğlenmemiz mümkün değil. Bu yüzden çıkıp, tüm Fenerbahçelilerin üzüntüsünü, sıkıntısını anlatıyorum."

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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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