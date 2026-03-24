Aziz Yıldırım seçim ateşini yaktı

24.03.2026 16:56
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerde görev yapan başkan ve ekibinin devlet tarafından saygı görmesi gerektiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, ''Bir yıl içinde gelip Fenerbahçe’yi kurtaracak kimse yok. Dört yıllık bir plan yapmak lazım. Camianın önde gelenlerinin bir plan yapması lazım.'' dedi.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün içinde bulunduğu seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu. Sports Digitale'den Murat Zorlu'ya konuşan Aziz Yıldırım, mevcut gidişatın durdurulması için camia içinde güçlü ve planlı bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. 

''CAMİANIN ÖNDE GELENLERİ PLAN YAPMALI''

Günü kurtarmak için plan yapılmaması gerektiğini belirten Aziz Yıldırım, ''Camianın önde gelenlerinin bir plan yapması lazım. Önce şu kötü gidişi durduracak bir ekip kurmak lazım'' dedi. 

"DEVLETİN SAYGI DUYACAĞI BİR YÖNETİM"

Fenerbahçe’nin temsil gücünün önemine dikkat çeken Aziz Yıldırım, ''Öyle bir yönetim olmalı ki karşısına çıktığın zaman devletin sana saygı duyacağı bir yönetim olması lazım. Bir sene ile bir kere bu iş olmaz. Bir sene gelip Fenerbahçe’yi kurtaracak kimse yok. 4 senelik plan yapmak lazım.'' sözlerini sarf etti. 

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

