Aziz Yıldırım, Ali Koç'u TFF Başkanı Büyükekşi ile olan yakınlığı için eleştirdi

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertlilerin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı TFF Başkanı Büyükekşi ile olan yakınlığı için eleştirdi.

"BU NASIL BİR İŞ?"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, FETÖ'ye rağmen şampiyon olmuştur. Buraya liderlik yapacaksın. Yönetim liderlik yaparsa, hiç kimseye ihtiyaç yok. İki gün önce TFF Başkanı'na FETÖ'cü diyorsun, iki gün sonra koluna giriyorsun! Bu nasıl bir iş? Birine bir şey söylersem, ölene kadar konuşmam bir daha." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY YAPAR AMA YAPMAMIŞ GİBİ HAREKET EDER"

Yıldırım ayrıca, "Galatasaray ile yaşananlar... Galatasaray yapar ama yapmamış gibi hareket eder. Ben bunu söyledim daha önce. Fenerbahçe ezilmez, güçlü olur. Ama bu yönetimle olamaz, bunu söyleyeyim." dedi.