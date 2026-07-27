Aziz Yıldırım ve Mourinho arasında özel görüşme! Fenerbahçe'den sürpriz transfer - Son Dakika
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Aziz Yıldırım ve Mourinho arasında özel görüşme! Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Aziz Yıldırım ve Mourinho arasında özel görüşme! Fenerbahçe\'den sürpriz transfer
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Fenerbahçe, Real Madrid'in genç yeteneği Gonzalo Garcia için harekete geçti. Başkan Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile özel bir görüşme yaptığı, sarı-lacivertlilerin İspanyol kulübüne satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki Gornik Zabrze mücadelesine odaklanan ve ilk maçtaki 1-0’lık galibiyetin avantajıyla turu geçmeyi hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, hücum hattını takviye etmek amacıyla rotasını Real Madrid'e çevirdi.

HEDEFTEKİ GOLCÜ GONZALO GARCIA

Fenerbahçe yönetiminin transfer listesinin ilk sıralarında Real Madrid'in 22 yaşındaki genç yeteneği Gonzalo Garcia yer alıyor. Ön alandaki dinamizmi, yüksek baskı kapasitesi ve fırsatçılığıyla teknik ekibin tam not verdiği genç hücum oyuncusu için kulübüyle temasa geçildi.

AZİZ YILDIRIM VE MOURINHO GÖRÜŞTÜ

Transfer sürecinde sarı-lacivertlilerin en büyük kozlarından biri, Başkan Aziz Yıldırım’ın Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ile gerçekleştirdiği özel görüşme oldu. Aziz Yıldırım'ın İspanyol kulübüyle olan güçlü diyalogları ve Jose Mourinho ile kurulan bu temasın, transfer görüşmelerinde Fenerbahçe'ye önemli bir avantaj sağlaması bekleniyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Sarı-lacivertli yönetimin, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. La Liga ekiplerinden de teklifler alan Garcia'nın Süper Lig seçeneğine olumlu yaklaşması halinde imzaların atılması an meselesi olacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon eflatun-beyazlı forma altında La Liga'da 30 karşılaşmada görev alan Gonzalo Garcia, takımına 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Jose Mourinho, Aziz Yıldırım, Real Madrid, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım ve Mourinho arasında özel görüşme! Fenerbahçe'den sürpriz transfer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    devri kapanmış iki dinozor. biri fenere biri reale sıvıştı. bi halt edebilceklermiş gibi 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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