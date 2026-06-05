Aziz Yıldırım'dan ezber bozan Hakan Safi sözleri - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan ezber bozan Hakan Safi sözleri

05.06.2026 10:54
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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimleri kaybetmesi halinde rakip yönetime destek vereceklerini açıkladı. Yıldırım ayrıca camiada birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. AA Spor Masası'nda konuşan Yıldırım, seçim sonuçları ne olursa olsun kulübün yanında olacaklarını belirtti.

"SEÇİLMEZSEK KARŞI TARAFI DESTEKLERİZ"

Aziz Yıldırım, seçimleri kazanamamaları halinde rakip yönetime destek vereceklerini söyledi. Tecrübeli isim, "Kulüp bizi seçerse büyük şans yakalar. Seçilmezsek de karşı tarafı destekleriz ama kısa zamanda hata yaptıklarını görürler. Bu kadar açık konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

"AYRIŞMA VAR, TOPARLANMA GEREKİYOR"

Fenerbahçe camiasında birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, kulüpteki ayrışmanın sona ermesi gerektiğini söyledi. Yıldırım, "Ayrışma var, toparlanma gerekiyor. Bütün camianın birleşmesi lazım. Birlik ve beraberlik olması gerekiyor" dedi.

"BAŞKAN OLMAK İÇİN GELMİYORUM"

Adaylık sürecine ilişkin de konuşan Yıldırım, başkanlık makamına ihtiyaç duymadığını belirtti. Aziz Yıldırım, "Ben başkan olmak için gelmiyorum. Her şeyim mükemmel, yaşamım güzel. Ama Fenerbahçe'nin son yıllardaki durumunu gördüğümüz için elimizi taşın altına koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"12 YILLIK BAŞARISIZLIK VAR"

Sarı-lacivertli kulübün son yıllardaki performansına değinen Yıldırım, "12 senelik başarısızlık var. Fenerbahçe'nin tarihinde böyle bir dönem yok. Bunu el birliğiyle ortadan kaldırmak gerekiyor" diye konuştu.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan ezber bozan Hakan Safi sözleri - Son Dakika

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