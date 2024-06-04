Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü 2. Marmara Bölgesel Boccia Turnuvası'nın Şampiyonu

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Kocaeli'de düzenlenen 2. Marmara Bölgesel Boccia Turnuvası'na 60 sporcu katıldı. Heyecanlı anlara sahne olan turnuvanın şampiyonu Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Ben de Varım" projesi kapsamında düzenlediği 2. Marmara Bölgesel Boccia Turnuvası, Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde (GEBZESEM) gerçekleştirildi. Turnuvaya 60 tekerlekli sandalyeli sporcu katıldı. Kas kontrolünü ve hassasiyetini test eden paralimpik spor dalı olan bocciada müsabakalar tüm gün sürdü. Eleme usulüyle bireysel ve çiftler kategorisinde oynanan turnuva zaman zaman heyecanlı anlara sahne oldu.

Mücadele 10 altın, 10 gümüş, 10 bronz ve 10 anı madalyası olmak üzere toplamda 40 madalya sahibini buldu. Turnuvada Simav Özel Sporcular Kulübü, Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü, Bahçelievler Belediyespor Kulübü, Bağcılar Belediyespor Kulübü, Süleymanpaşa Belediyespor Kulübü, Çorlu Belediyespor Kulübü, Yalovaspor Kulübü, Derince Belediyespor Kulübü ve Bursa Büyükşehir Boccia Takımı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcuları mücadele verdi.

Sporcular kas kuvvetlerine göre BC1, BC2, BC3, BC4 ve BC5 olmak üzere 5 farklı kategoride yarıştı. Program sonunda müsabakaya katılım gösteren tüm sporculara tıbbi aromatik bitkiler kullanılarak elde edilen Ormanya ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim edildi.

GEBZESEM'de gerçekleşen Marmara Bölgesel Boccia Turnuvası'nda şampiyon Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü olurken, Çorlu Belediyespor ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ise ikinciliği paylaştı. - KOCAELİ