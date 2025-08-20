Bağcılar\'da \'Mahallenin Yıldızları-2\' Etkinliği Sona Erdi

BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallenin Yıldızları-2' etkinliği, Mahmutbey Stadyumu'nda gerçekleşen kapanış programıyla sona erdi. Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında dereceye giren takım ve sporculara kupa ile madalyaları takdim edildi.

Bağcılar Belediyesi, ilçede ikamet eden öğrencilerin yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri amacıyla geçen yıl başlattığı 'Mahallenin Yıldızları Yaz Spor Okulları'nın bu yıl 2'ncisi düzenledi. 23 Haziran'da başlayan programdan 9-14 yaş aralığında 4 bin öğrenci yararlandı. İlçedeki okul ve spor tesislerinden oluşan 31 noktada, 75 profesyonel eğitmen eşliğinde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında temel eğitim verildi. Eğitimler yaklaşık iki ay boyunca antrenmanlar, oyunlar ve takım çalışmalarıyla sürdü.

Etkinlik kapsamında düzenlenen turnuvalar final maçlarıyla tamamlandı. Mahmutbey Stadyumu'ndaki kapanış programına çok sayıda vatandaş katıldı. Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında şampiyon olan takımlara kupa ve madalyaları verildi. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, ödül töreninde başarılı sporcuları tebrik etti. Programda ayrıca çocuklara özel yüz boyama, balon yapımı, maskot bando, popcorn ikramı ve şişme oyun gruplarıyla eğlenceli bir ortam oluşturuldu.

'SPORA YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ DE GENÇLİK VE SPOR BAKANIMIZ OSMAN AŞKIN BAK'TIR'

Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 'Mahallenin Yıldızları-2 Ödül Turnuvası" ile gençlerimize yaz tatilini daha verimli geçirme imkanı sunuyoruz. Geçen yıl ilkini yaptığımız bu organizasyondan bu yıl 22 mahallemizden yaklaşık 4 bin çocuğumuz yararlanıyor. Toplam 31 noktada; okul bahçeleri ve spor salonlarında, çocuklarımız futbol, basketbol ve voleybol branşlarında eğitmenlerimizden yaklaşık iki ay boyunca eğitim aldı. Ardından son 20 günde kendi kurdukları takımlarla turnuvalara katıldılar. Bugün de final karşılaşmaları için buradayız. 9-14 yaş gruplarındaki çocuklarımızın final maçlarını izliyoruz. Finale kalan takımlarımıza da ödüllerimizi birazdan takdim edeceğiz. Bağcılar Belediyesi olarak çocuklarımıza ve gençlerimize büyük önem veriyoruz. Spora yaptığımız yatırımların en büyük destekçisi de Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'tır. Bakanlığımızın desteğiyle ilçemize 3 gençlik merkezi, 22 mahallemize yönelik çeşitli projeler ve 2 tesisli hafıza merkezi kazandırmayı planlıyoruz. Kız çocuklarımız ise daha çok voleybol ve basketbol branşlarında ön plana çıktı. Onlar salonlarda yaptıkları müsabakaları tamamladılar. Bugün onların da ödüllerini takdim edeceğiz" dedi.

'ÇABALADIK, EMEK VERDİK VE KAZANDIK'

Turnuvaya katılan 13 yaşındaki sporculardan Umut Ezel Yılmaz, "Çok güzel bir duygu. Çabaladık, emek verdik ve kazandık. Bu başarıda en büyük pay, bize yol gösteren değerli Engin hocamızın."

'ÇOK GÜZEL MAÇLAR ÇIKARDILAR VE SONUNDA ŞAMPİYONLUĞU ELDE ETTİLER'

Sporcu antrenörlerinden Engincan Özbek, "Aşırı mutluyum, aynı zamanda çok gururluyum. Çocuklarımız gerçekten büyük emek verdi. Bir, iki saat fazla antrenman yaptırdık ama hiçbir zaman 'yok' demediler. Hepsinin emeğine sağlık. Çok güzel maçlar çıkardılar ve sonunda şampiyonluğu elde ettiler" diye konuştu.

13 yaşındaki Eymen Akif Ocak da "Ödül aldığım için çok mutluyum. Bu duyguyu daha önce de yaşamıştım, yeniden yaşamak çok güzel" ifadelerini kullandı.

'ÇOK MUTLUYUM, BAŞARILARIMA YENİ BİR ÖDÜL DAHA EKLENDİ'

12 yaşındaki Merve Balkan ise "Çok mutluyum, başarılarıma yeni bir ödül daha eklendi. Voleybola büyük ilgi duyuyorum ve bu sporu çok seviyorum. Hedefim, daha fazla ödül kazanmak" diye konuştu.