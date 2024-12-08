Bağlumspor - Karadeniz Ereğli Belediyespor Maçında Taraftar İsyanı: Olaylar Çıktı - Son Dakika
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Bağlumspor - Karadeniz Ereğli Belediyespor Maçında Taraftar İsyanı: Olaylar Çıktı

Amatör Lig 5'inci Grup'ta oynanan Bağlumspor - Karadeniz Ereğli Belediyespor maçı, Bağlumspor taraftarlarının sahaya girmesi ve futbolculara saldırması sonucu tatil edildi. Maç sırasında çıkan olaylar sonrasında güvenlik güçleri biber gazı kullandı.

08.12.2024 20:38
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AMATÖR Lig 5'inci Grup'ta, Ankara Keçiören Bağlum Stadı'nda oynanan Bağlumspor - Karadeniz Ereğli Belediyespor maçı, ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya girmesi ve futbolculara saldırması sonucu tatil edildi.

Maçın 90+3'üncü dakikasında, Bağlumspor taraftarları sahaya girerek Karadeniz Ereğli Belediyespor oyuncularına fiziksel saldırıda bulundu. Bu gelişme üzerine hakem, karşılaşmayı sonlandırma ve Ereğli Belediyespor taraftarlarının bulunduğu tribünleri boşaltmaya karar verdi. Bağlumspor taraftarlarının, maç boyunca sahaya pet şişe, torpil, ses bombası ve çakmak gibi nesneler fırlatmasının ardından, futbolcular otobüslerine binmeye çalıştıkları sırada yine Bağlumspor taraftarlarının ve yöneticilerinin saldırısına uğradı. Olaylar, stadyumda yaklaşık bir saat süren bekleyişin ardından gerçekleşti. Maçın ardından polis, taraftarları kontrol altına almak amacıyla biber gazı kullandı. Ancak gazdan futbolcular ve basın mensupları da etkilendi. Karadeniz Ereğli Belediyespor Kulübü, olayın ardından güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ederken, yaşanan saldırıları şiddetle kınadıklarını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bağlumspor - Karadeniz Ereğli Belediyespor Maçında Taraftar İsyanı: Olaylar Çıktı - Son Dakika
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