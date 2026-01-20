Bahis soruşturmasında şok detay! Montella'nın yardımcısı da listede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bahis soruşturmasında şok detay! Montella'nın yardımcısı da listede

Haberin Videosunu İzleyin
Bahis soruşturmasında şok detay! Montella\'nın yardımcısı da listede
20.01.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bahis soruşturmasında şok detay! Montella\'nın yardımcısı da listede
Haber Videosu

TFF, bahis oynadıkları belirlenen 297 antrenör hakkında disiplin süreci başlattı. Süper Lig dışında görev yapan antrenörlerin tespit edildiği bu süreçte, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Serkan Damla'nın da ismi geçiyor. Damla'nın bahis oynadığına dair kanıtların kesinleşmesi durumunda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilecek ceza netlik kazanacak. Damla'nın en az 45 gün, en fazla ise 12 ay men cezası alabileceği belirtiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle çok sayıda antrenör hakkında disiplin süreci başlattı. Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir isim de A Milli Takım'dan geldi.

297 ANTRENÖR HAKKINDA DİSİPLİN SÜRECİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig dışında görev yapan antrenörlere yönelik yürüttüğü soruşturma sonucunda, bahis oynadığı tespit edilen 297 antrenörün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

Bahis soruşturmasında şok detay! Montella'nın yardımcısı da listede

SERKAN DAMLA DA LİSTEDE YER ALDI

Bahis oynadığı belirlenen isimler arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcılığını yapan Serkan Damla'nın da yer alması dikkat çekti. Damla, soruşturma kapsamında PFDK'ya sevk edilen antrenörler arasında bulunuyor.

Bahis soruşturmasında şok detay! Montella'nın yardımcısı da listede

Serkan Damla hakkında bahis oynadığına dair kanıtların kesinleşmesi halinde, PFDK'nın vereceği ceza netlik kazanacak. Damla'nın en az 45 gün, en fazla ise 12 ay men cezası alabileceği belirtiliyor.

Bahis soruşturmasında şok detay! Montella'nın yardımcısı da listede

Sevk edilen 297 antrenörün listesine ulaşmak için tıklayınız

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella, Serkan Damla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahis soruşturmasında şok detay! Montella'nın yardımcısı da listede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Ekonomistler, faizde indirim bekliyor Ekonomistler, faizde indirim bekliyor
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
Bu kararı hiç beklemiyordu Alex de Souza’ya büyük şok Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok
Kremlin açıkladı: Trump Putin’i Gazze Barış Konseyi’ne davet etti Kremlin açıkladı: Trump Putin'i Gazze Barış Konseyi'ne davet etti
Karar çıktı Ronaldo, Juventus’tan 9.8 milyon daha alacak Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
Tişrin Barajı’nın altında SDG’ye ait mühimmat deposu bulundu Tişrin Barajı'nın altında SDG'ye ait mühimmat deposu bulundu

14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 14:45:30. #7.11#
SON DAKİKA: Bahis soruşturmasında şok detay! Montella'nın yardımcısı da listede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.