Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle çok sayıda antrenör hakkında disiplin süreci başlattı. Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir isim de A Milli Takım'dan geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig dışında görev yapan antrenörlere yönelik yürüttüğü soruşturma sonucunda, bahis oynadığı tespit edilen 297 antrenörün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.
Bahis oynadığı belirlenen isimler arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcılığını yapan Serkan Damla'nın da yer alması dikkat çekti. Damla, soruşturma kapsamında PFDK'ya sevk edilen antrenörler arasında bulunuyor.
Serkan Damla hakkında bahis oynadığına dair kanıtların kesinleşmesi halinde, PFDK'nın vereceği ceza netlik kazanacak. Damla'nın en az 45 gün, en fazla ise 12 ay men cezası alabileceği belirtiliyor.
Son Dakika › Spor › Bahis soruşturmasında şok detay! Montella'nın yardımcısı da listede - Son Dakika
