Bahoken\'e Cezası Belli Oldu

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Sivasspor- Kayserispor maçında takım arkadaşına sportmenlik dışı harekette bulunan Kayserisporlu Bahoken'in cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bahoken'in yanı sıra sarı kırmızılı kulübe ve taraftarlara da ceza verdi.

PFDK; Sivasspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya tokat atan Stephane Bahoken'in cezasını belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Bahoken, kendi takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 TL para cezası aldı.

Kayserispor taraftarının Sivasspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2. maddesi uyarında sarı kırmızılı kulübün 120 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilirken, Misafir A ve B bloklarda bulunan taraftarların biletlerinin bloke edilmesine ve Eyüpspor maçına girişlerinin engellenmesi kararı alındı. - KAYSERİ