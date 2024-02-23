- Bakan Bak: "En önemli görevimiz ailelerle beraber bağımlılıkla mücadeledir"
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programla Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak, 'Amatör spor kulüpleri sporcuları, Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Hentbol Takımı ve sporcu aileleriyle bir araya geldi.
Bursa'da spor yatırımlarını hizmete alarak vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüpleri sporcularını, Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Hentbol Takımını (Poyrazın Kızları) ve sporcu ailelerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile buluşturdu. Mudanya Kapalı Spor Salonu'ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı ve AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer, Bursaspor'un efsanesi Sedat Özden, Büyükşehir Belediyespor ve Milli Takım sporcusu Hatice Kübra İlgün ve sporcular katıldı.
"Bizim en önemli görevimiz bağımlılıkla mücadeledir"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporculara önem veren Bursa büyükşehir Belediyespor'a, antrenörlere teşekkür ederek başarılarından dolayı Poyrazın Kızlarını tebrik etti. Bursa'da gördüğü tablonun Türk sporunun geleceğinin çok parlak olduğunu gösterdiğini söyleyen Bakan Bak, "Bursa'nın her köşesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eserlerini görüyoruz. Bize iletilen taleplerle yakından ilgileniyoruz. Spor salonu ve stadyum ihtiyacı dile getirildi. Biz de Mudanya'ya modern bir spor kompleksi yani sporcu merkezi için çalışacağız. Planları alın gelin, yeri bulun. Arkanızdayız. Mudanya'ya yakışır bir eseri ilçeye kazandıracağız. Türkiye'de spor devrimleri devam ediyor. Pek çok dünya şampiyonasını ülkemizde organize ettik. Tüm ailelere teşekkür ediyorum. Burada gördüğümüz manzara bizleri umutlandırıyor. Bizim en önemli görevimiz, bağımlılıkla mücadeledir. Çocuklarımızı tesislerimize spor yapmaya bekliyoruz" diye konuştu.
"Başkan planları al gel beni bul, arkandayız"
Konuşmasında Mudanya'nın spor salonu ve futbol sahası ihtiyacı olduğunu söyleyen AK Parti Mudanya Belediye Başkanı Adayı Gökhan Dinçer'e "31 Mart'tan sonra gelin, emrinizdeyiz" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Buradaki tablo bize Türk sporunun geleceğinin çok parlak olacağını gösteriyor. Bursa'nın her köşesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla beraber Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eserlerini görüyoruz. Mudanya Belediye Başkan adayımız Gökhan Dinçer bana 'Bakanım, spor salonu ve saha lazım' dedi. Tabi ki size yakışır, biz de Mudanya'ya modern bir spor kompleksi yani alt salonlarıyla beraber modern bir kompleks için Gökhan Dinçer ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile beraber çalışacağız. Başkan planları al gel beni bul, arkandayız. Burada hentbol sahasıyla, basketbol sahasıyla, voleybol sahasıyla Mudanya'ya spor şehrine yakışır bir eser kazandıracağız. Futbol sahasıyla ilgili de Alinur abine iyi bak güzel tesisler ortaya koydu, müthiş işler yaptı. Onunla beraber gelin 31 Mart'tan sonra gelin, emrinizdeyiz, ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.
Şampiyon sporcular
Buluşmada konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı Bursa'da ve sporu çok seven Mudanya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bursa'nın sanayi, turizm, tarım şehri olmasının yanında bir spor şehri olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Poyrazın Kızları başta olmak üzere tüm sporcularımız bizim gururumuz. Onlara emek veren anne ve babalara, antrenörlere ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Bu hikaye 3 sene önce başladı. Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 25'inci branşımız hentbol oldu. Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer, 'sporculara sahip çıkalım, gerisi onlarda' dedi. Bizim yüzümüzü kara çıkarmadılar. Daha ilk yıllarında şampiyon oldular. Kızlarımıza ve hocalarına teşekkür ediyorum. Mudanya'da bir aile destek merkezi açtık. İçerisinde fitness salonu olan, diyetisyeni ve psikoloğu olan, BUSMEK kurslarının verildiği, ana kucağı da olan, satış reyonları olan, gençlik merkezi de yaptık. Çok daha fazlasını da yapacağız. Bize gururu yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.
"Sporcu merkezi için çalışacağız"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporculara önem veren Bursa büyükşehir Belediyespor'a, antrenörlere teşekkür ederek başarılarından dolayı Poyrazın Kızlarını tebrik etti. Bursa'da gördüğü tablonun Türk sporunun geleceğinin çok parlak olduğunu gösterdiğini söyleyen Bakan Bak, "Bursa'nın her köşesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eserlerini görüyoruz. Bize iletilen taleplerle yakından ilgileniyoruz. Spor salonu ve stadyum ihtiyacı dile getirildi. Biz de Mudanya'ya modern bir spor kompleksi yani sporcu merkezi için çalışacağız. Planları alın gelin, yeri bulun. Arkanızdayız. Mudanya'ya yakışır bir eseri ilçeye kazandıracağız. Türkiye'de spor devrimleri devam ediyor. Pek çok dünya şampiyonasını ülkemizde organize ettik. Tüm ailelere teşekkür ediyorum. Burada gördüğümüz manzara bizleri umutlandırıyor. Bizim en önemli görevimiz, bağımlılıkla mücadeledir. Çocuklarımızı tesislerimize spor yapmaya bekliyoruz" diye konuştu.
Bursa Milletvekili Mustafa Varank, spora gönül vermiş gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Mudanya'nın farklı branşlarda yetiştirdiği sporcularla ön plana çıkar bir ilçe olduğunu ifade eden Varank, "Mudanya'nın poyrazı sert eser. Ama bu sert poyrazla öyle bir başarı hikayesi yazıldı ki Poyraz'ın Kızları ile Türkiye'yi salladık. Bana göre Mudanya sporla bir bütün. Bu ilçe spor, yatırımlar ve hizmetler anlamında en güzeli hak ediyor. Bizim Mudanya'da acilen spor salonuna, stadyuma ihtiyacımız var.
Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya'da sporun çok sevildiğini ve gençlerin büyük başarıla elde ettiğini söyleyerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle başarıların artarak devam edeceğini ifade etti.
Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Mudanya'nın spor anlamında önemli bir ilçe olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Hentbol Takımı'nın 10 senede 5 kere Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlatan Dinçer, 3 sene öncede mevcut belediyenin desteğini çekerek kapatma kararı aldığını, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin devreye girmesiyle takıma sahip çıkıldığını söyledi. İlk senelerinde birinci ligden süper lige namağlup olarak çıktıklarını dile getiren Dinçer, altyapıda her yaş grubunda kız çocuklarını desteklediklerini belirtti. Mudanyaspor'a stadyum kazandırmak istediklerini söyleyen Dinçer, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan da destek beklediklerini belirtti.
Konuşmaların ardından Bursaspor'un efsanesi Sedat Özden tarafından Mustafa Varank'a ve Bakan Osman Aşkın Bak'a günün anısına forma hediye edildi. Tirilyespor, Mudanyaspor ve Burgazspor taraftarları da günün anısına Bakan Bak'a atkı hediye etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor Başkan Gökhan Dinçer ve Poyrazın Kızları tarafından Bakan Bak'a günün anısına 53 numaralı Büyükşehir Belediyespor forması takdim edildi.
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