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Bakan Bak: "Hakemler üzerindeki baskıyı azaltmak için herkesin üzerine görev düşüyor. - Son Dakika
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Bakan Bak: "Hakemler üzerindeki baskıyı azaltmak için herkesin üzerine görev düşüyor.

Bakan Bak: "Hakemler üzerindeki baskıyı azaltmak için herkesin üzerine görev düşüyor.

12.12.2023 - 13:39,
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Bakan Bak, Halil Umut Meler'i ziyaret etti

Alper ŞAŞMAZ-Ercan ATAANKARA, (DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da özel hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti. Sağduyu çağrısında bulunan Bak, spor sahalarında böyle olayları görmek istemediklerini ve bu olaylara fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Öğle saatlerinde hastaneye gelen Bak, hastanenin Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut'tan Meler'in son durumuna ilişkin bilgi aldı. Meler'e 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Bak, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dün akşam yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirten Bak, sürecin adli makamlara intikal ettiğini söyledi. Türk sporu için önemli bir gece olduğunu kaydeden Bak, Yeniden birlik ve beraberlik içinde olmamız için, spordaki hakemlerin üzerindeki baskıyı azaltacak şekilde herkese görev düşüyor. Lütfen yöneticilerimiz, futbolun ve sporun bütün elemanlarının kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Buna ihtiyacımız var. Futbolda Milli Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılması ile beraber halkımız arasında önemli bir değeri ortaya çıktı. Almanya'da oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde ligimizin daha kaliteli olmasını istiyoruz. O yüzden bu tür olaylara kesinlikle karşıyız ve prim vermeyeceğiz. Gerekli önlemleri alacağız dedi.

BUNLARI SPOR SAHALARINDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Ziyareti sırasında hakem Halil Umut Meler'in duygularını ifade ettiğini kaydeden Bak, Karşılaştığı olay hepimizi, bütün camiayı üzdü. Bunları spor sahalarında görmek istemiyoruz, bunların hiçbirine fırsat vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da olayı yakinen takip ediyor. Halil Umut Meler kardeşimizi de aradı, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Bence bütün yöneticilerimize, kulüp başkanlarımıza, futbolun bütün öğelerine, federasyona, herkese görev düşüyor. Seyircimize de görev düşüyor. Hepimiz bu olayı bir milat noktası olarak görerek herkesin kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Bizlere de görev düşüyor. Hepimiz görevimizi en iyi şekilde yapmak için çaba gösteriyoruz. Türk sporunun değerini artırmak için çaba göstermemiz gerekiyor. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı organize edeceğiz, dolayısıyla bunlar çok çok önemli süreçler. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Süreçte gerekli önlemler ne gerekiyorsa yapılacak. Biz de yakından takipçisi olacağız diye konuştu.

Basın mensuplarından gelen sorulara yanıt veren Bak, liglere çok fazla ara verileceğini zannetmediğini vurguladı. Bak, 6222 sayılı kanundaki düzenlemeler dışında; UEFA kriterleri ve Türkiye Futbol Federasyonu kriterlerini de gözden geçiririz. Eleştirileri ve görüşleri ortaya koyarız. Şimdi de toplantıya gidiyoruz ifadelerini kullandı.

Bakan Bak: "Hakemler üzerindeki baskıyı azaltmak için herkesin üzerine görev düşüyor.
Kaynak: AA
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Halil Umut Meler, Mehmet Kasapoğlu, Ankara, DHA, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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