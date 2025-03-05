Bakan Bak'tan Milli Sporculara İftar - Son Dakika
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Bakan Bak'tan Milli Sporculara İftar

Bakan Bak\'tan Milli Sporculara İftar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcularla Ankara'da iftar yaptı ve destek verdi.

05.03.2025 10:20
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ankara Eryaman Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde milli sporcularla birlikte iftar yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine (TOHM) ziyarette bulundu. Bakan Bak'a ziyaretinde Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de eşlik etti. Bak, milli sporcuların antrenmanlarını takip ederek antrenörlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra TOHM Yerleşkesi'ndeki yemekhaneye geçen Bakan Osman Aşkın Bak, tabldot alıp sıraya girdi. Milli sporcuların masasına konuk olan Bak, orucunu milli sporcularla birlikte açtı.

Osman Aşkın Bak, iftarın ardından aralarında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ın da yer aldığı milli sporcularla çay sohbeti yaptı.

Milli sporculara başarılar dileyen Bakan Bak, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Eryaman Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde milli sporcularımızla iftar sofrasında buluştuk. Şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bakan Bak'tan Milli Sporculara İftar - Son Dakika

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