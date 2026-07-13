Bakan Bak'tan özel sporculara madalya kabulü - Son Dakika
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Bakan Bak'tan özel sporculara madalya kabulü

Bakan Bak\'tan özel sporculara madalya kabulü
13.07.2026 17:43
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026 SU-DS Dünya Şampiyonası ve IBA21 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda toplam 51 madalya kazanan özel sporcuları Ankara'da kabul etti. Bakan Bak, sporcuların azmini övdü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde spora verilen desteklerin altını çizdi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026 SU-DS Dünya Şampiyonası ve IBA21 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda 28 altın, 5 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 51 madalya kazanan özel sporcuları kabul etti. Ankara'da gerçekleşen kabulde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Enes Eminoğlu ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve antrenörler de yer aldı.

Kabulde konuşan Bakan Bak, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 SU-DS Dünya Şampiyonası ve Macaristan'da yapılan IBA21 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda toplam 51 madalya kazanan milli sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Bakan Bak, özel sporcuların çok kıymetli olduğunu belirterek, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; özel sporcularımızın hepsi bizim gözümüzde gerçek birer şampiyondur. Sizlerin mücadele azminiz, ortaya koyduğunuz çaba tüm madalya ve kupaların üzerindedir. Şampiyonalarda elde ettiğiniz başarılar, kazandığınız madalyalar bizleri ayrıca gururlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, sizlerin spora katılımınız konusunda ciddi yatırımlar yapıldı, destekler verildi. Sizler de madalyalar kazanarak bunun karşılığını veriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise, Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şampiyonası, Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Politika, Ankara, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak'tan özel sporculara madalya kabulü - Son Dakika

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