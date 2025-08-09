Bakan Bak: \'Terörsüz Türkiye\' İçin Sporu Önceliyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 'Terörsüz Türkiye' mottosunu yakından takip ediyoruz. Onun için hep beraber çalışacağız. Bu ülke hepimizin, büyümesi ve gelişmesi için hep beraber çalışmamız gerekiyor" dedi.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Bak, Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Diyarbakır Stadı'nda organize edilen "Gösteri Maçı" programına katıldı.

Program kapsamında statta gerçekleştirilen maçta, Bakan Bak, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, vali yardımcıları, belediye başkanları, kaymakamlar, eski futbolcular ve kentteki bazı basın mensupları yer aldı.

Bakan Bak, sahaya 21 numaralı forma ile çıktı

Karşılaşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı takımı Diyarbakır Valiliği takımını 12-6 mağlup etti.

Bak, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır stadının son durumunu görmek için sahaya geldiklerini belirterek, "Hibrit çim zemin sezon biter bitmez değiştirildi. Hibrit çim serildi, çok iyi durumda. Yeni sezon başladı. 2025-2026 futbol sezonu başladı. Tüm takımlara Süper Lig'deki 1. Lig'deki, 2. Lig'deki, 3. Lig'deki bütün takımlara başarılar diliyoruz. Tabii Diyarbakır stadı çok güzel bir stat. Önceki dönemki bakanlığımda da burada açılışını bir kupa finaliyle yapmıştık. O gün Akhisar'la Fenerbahçe maç yapmıştı. 3-1 Akhisar kazanmıştı. O zaman bu stadın açılışını yapmıştık. Tabii zemin çok güzel, harika. İyi bakım yapılıyor. Valimize, İl Müdürümüze, vekillerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir iş çıkardılar. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Keyifli bir maç çıkardık. Tabii bizim eski Diyarbakırlı futbolcular, valimiz, vekillerimiz, il başkanımız, diğer arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarından arkadaşlarla beraber bir ter attık. Önce hibrit çimin bir denemesini yaptık. Zemin iyi, kontrol edildi. Keyifli bir maç oldu. Tempomuz da iyi" dedi.

"Sporun burada birleştirici, iyileştirici, kapsayıcı bir rolü var"

Diyarbakır halkına yeni bir sezon, başarılı bir sezon temenni ettiğini ifade eden Bakan Bak, "Tribünleri doldursunlar. Keyifli maçlar olsun özellikle tabii. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 'Terörsüz Türkiye' mottosunu yakından takip ediyoruz. Onun için hep beraber çalışacağız. Sporun burada birleştirici, iyileştirici, kapsayıcı bir rolü var. Biz de gençlerimizle burada Diyarbakır'daki yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Yeni bir öğrenci yurdu üniversite kampüsü içerisinde yapacağız. Yine Bağlar'da spor tesisleri, gençlik merkezi, diğer ilçelerimizde de yarı olimpik havuzlar başta olmak üzere gençlik merkezleri talepleri çerçevesinde yapacağız. Bu yatırım programımıza aldık. Bunların tabii toplamı aşağı yukarı 3.5 milyarlık bir yatırım öngörüyor. Bu yıl ve önümüzdeki yıl. Dolayısıyla gençlerimize hem kültürel aktiviteler hem gençlik merkezlerimizde hem gençlik kamplarımızda başlamak üzere yatırımlarımızı arttıracağız. Tabii bu ülke hepimizin, bu ülkenin büyümesi, gelişmesi için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Güzel bir akşamdı. Teşekkür ediyoruz sabrınız için. Bol bol ofsayt pozisyonları vardı ama zevkli bir maç oldu. Arkadaşlarımıza, takım arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR