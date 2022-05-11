Bakan Kasapoğlu: "20 yıldır Türkiye'yi bir spor ülkesi kılmak adına büyük emekler verdik" - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: "20 yıldır Türkiye'yi bir spor ülkesi kılmak adına büyük emekler verdik"

11.05.2022 19:08
Bakan Kasapoğlu: "20 yıldır Türkiye'yi bir spor ülkesi kılmak adına büyük emekler verdik"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 20 yıldır Türk sporunda çıtayı yükseltmek, Türkiye'yi bir spor ülkesi kılmak adına büyük emekler verdiklerini kaydederek, "Geldiğimiz noktada sahip olduğumuz teknik imkanlar ve...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 20 yıldır Türk sporunda çıtayı yükseltmek, Türkiye'yi bir spor ülkesi kılmak adına büyük emekler verdiklerini kaydederek, "Geldiğimiz noktada sahip olduğumuz teknik imkanlar ve spordaki başarılarımızla Türkiye için artık 'bir spor ülkesidir' diyebiliyoruz. Uluslararası organizasyonlarda tercih edilen bir ülkeyiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 131 üniversitenin 10 branşta mücadele ettiği Üniversite Ligi (ÜNİLİG) açılış törenine katıldı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, milletvekilleri, protokol üyeleri ve çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlar katıldı. Program çeşitli branşlarda mücadele eden ÜNİLİG sporcularının yaptığı geçiş töreni ile başladı. Öğrencilerin rengarenk kıyafetler içerisinde yaptığı geçiş töreni katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Halk oyunların ve jimnastik gibi çeşitli spor gösterilerinin ardından programın açılış konuşmasını yapan Vali Çiçek, Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılında böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın haklı gurunu yaşadıklarını dile getirdi.

"İstiklal için öncülük eden şehir istikbal adına da güzel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor"

Programda son olarak söz alan Bakan Kasapoğlu, ÜNİLİG finallerin Afyon'da oynanmasının da ayrı bir güzelliğinin olduğunu kaydetti. Bakan Kasapoğlu "Yalnızca yolların değil, gönüllerin de kesiştiği Afyon, bu müsabakalar vesilesiyle bu kez de Türkiye'nin gençlerini buluşturmuş oldu. Böylece istiklal için öncülük etmiş bu şehir, ülkemizin istikbali adına da güzel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Bu vesileyle ayrıca milli mücadelenin öncü ve kilit şehri Afyonkarahisar'dan, sizlerin ve bütün gençlerimizin önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz gençlik haftanızı şimdiden kutluyorum. Buradan Türkiye'nin bütün gençlerini ve aziz milletimizin her bir ferdini; 81 ilde tertip edeceğimiz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarımıza katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Türk sporunu birkaç branşın arasında sıkışıp kalmaktan kurtardık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 20 yıldır Türk sporunda çıtayı yükseltmek, Türkiye'yi bir spor ülkesi kılmak adına büyük emekler verdiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada sahip olduğumuz teknik imkanlar ve spordaki başarılarımızla Türkiye için artık 'bir spor ülkesidir' diyebiliyoruz. Uluslararası organizasyonlarda tercih edilen bir ülkeyiz. Türk sporunu birkaç branşın arasında sıkışıp kalmaktan kurtardık ve daha önceleri hiç sporcu yetiştirmediğimiz branşlarda bugün Allah'a şükürler olsun ki rekorlar kırar seviyedeyiz. Bu toprağın yetenekli çocuklarına 'Yetenek Taraması', '10 Bin Pota' ve 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile el uzattık. Spor salonlarımızla, tenis kortlarımızla, havuzlarımızla, spor komplekslerimizle onların yanında olduk. Devletimizin bütün imkanlarını bu memleketin her bir köşesindeki evladımızla buluşturduk."

"Biz bu memleketin çocuklarına hep inandık"

Gençler için spor alanında önemli hamleler yaptıklarını anımsatan Bakan Kasapoğlu, "Üniversite öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan sporcularımız için devrim niteliğinde bir uygulama hayata geçirdik ve sporcu bursu ile 'okul mu spor mu?' ikilemini tarihe gömdük. Sizin için yaptık gençler. Çünkü bizim en büyük motivasyonumuz, sizin mutluluğunuz. Bizim en büyük amacımız sizin hayallerinize, ideallerinize kavuştuğunuzu görmek. Biz bu memleketin çocuklarına hep inandık. İmkan verildiğinde neler yapabileceğinizi biliyoruz. İşte imkan da, mekan da, zaman da sizindir gençler. Meydan sizindir" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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