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Bakan Kasapoğlu: "Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en büyük hedeflerimizden" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en büyük hedeflerimizden"

05.11.2021 13:27

- Bakan Kasapoğlu: "Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en büyük hedeflerimizden" Zonguldak'ta spor tesisinin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, halkın spora erişiminin önemine dikkat çekerek, "Sporun bir kültür olarak güçlenmesi bakanlık olarak en...

- Bakan Kasapoğlu: "Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en büyük hedeflerimizden"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta spor tesisinin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, halkın spora erişiminin önemine dikkat çekerek, "Sporun bir kültür olarak güçlenmesi bakanlık olarak en büyük hedeflerimizden bir tanesidir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi açılış ve ziyaret için Zonguldak'a geldi. İlk olarak Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesine gelen Bakan Kasapoğlu'nu Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri karşıladı.

Kendisine çiçek takdim eden sporcu gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu ardından Çaydeğirmeni Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Satılmış Gebeş'ten beldedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu'na ziyaretin anısına asaletin simgesi olarak bilinen Devrek Bastonu ve Çaydeğirmeni Belediyespor Kulübü'ne ait forma hediye edildi.

Bakan Kasapoğlu belediye ziyaretinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki spor tesislerinin açılış kurdelesini kesti. Burada halka hitap eden Kasapoğlu, "Bugün Çaydeğirmeni'nde başta gençlerimiz, çocuklarımız olmak üzere tüm halkımıza hitap edecek bir tesisi sizlerle birlikte hizmete alıyoruz. Halkımızın spora erişimi, sporun bir kültür olarak güçlenmesi bakanlık olarak en büyük hedeflerimizden bir tanesidir. Birbirinden değerli gençlerimizin spora yönlenerek onlara bu anlamdaki yeteneklerinin desteklenmesi yine bizim vazifemiz. Bu noktada belediyelerimiz bizim önemli paydaşlarımızdan. Bu anlamdaki çalışma odaklarımızdan bir tanesi. Bu vesile ile Çaydeğirmeni Belediye Başkanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bu tesisler inanıyorum ki gece gündüz halkımıza hizmet edecektir. Öğrenci arkadaşlarımın heyecanı, mutluluğu bize ayrı güç katıyor. Bu tesisin tüm halkımıza güç katacaktır" diye konuştu.

Açılışta Bakan Mehmet Kasapoğlu tarafından öğrencilere futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtıldı. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kasapoğlu, ardından Mahmudiye Camii'ne giderek Cuma namazı kıldı.

Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en büyük hedeflerimizden
Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en büyük hedeflerimizden
Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en büyük hedeflerimizden
Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en büyük hedeflerimizden
Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en büyük hedeflerimizden
Bakan Kasapoğlu: Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en büyük hedeflerimizden

Mehmet Kasapoğlu, Satılmış Gebeş, Çaydeğirmeni, Zonguldak, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en büyük hedeflerimizden' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: "Sporun bir kültür olarak güçlenmesi en büyük hedeflerimizden" - Son Dakika
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