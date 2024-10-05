Bakan Kurum Adıyaman'da Çocuklarla Futbol Oynadı - Son Dakika
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Bakan Kurum Adıyaman'da Çocuklarla Futbol Oynadı

Bakan Kurum Adıyaman\'da Çocuklarla Futbol Oynadı

Bakan Kurum, Adıyaman'daki halı saha açılışında çocuklarla futbol oynadı ve onların mutluluğunu vurguladı.

05.10.2024 10:09
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde halı saha sözünü yerine getirdiği çocuklarla futbol oynadı.

Bakan Kurum, daha önceki Adıyaman ziyaretinde kendisinden futbol sahası talep eden çocukların isteğini yerine getirdi. Emlak Konut tarafından yaptırılan halı saha, çocukların kullanımına açıldı. Bakan Kurum, dün yaptığı Adıyaman ziyaretinde halı sahaya giderek çocuklarla futbol oynadı. Maça; Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da katıldı. Bakan Kurum, 2-2 tamamlanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğimizde, bir ziyaretimizde çocuklarımız bizden halı saha talep etmişlerdi. Biz de Adıyaman'ın çocukları için böyle güzel bir halı sahayı çocuklarımıza kazandırdık. Onların gülen yüzünü gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Onların mutlulukları bizim için her şeyden öte. Tüm deprem bölgesinin çocuklarının yüzü gülene kadar bizler deprem bölgesinde olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bakan Kurum Adıyaman'da Çocuklarla Futbol Oynadı - Son Dakika

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