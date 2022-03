Bakan Kurum, Konyaspor'un 100. Yıl Gala programına katıldı (2) - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın ülkenin sportif başarılarına büyük katkılar sağlayacağına yürekten inandığını söyledi.

Kurum, bir otelde düzenlenen, Konyaspor 100. Yıl Galası'nda, yeşil-beyazlı kulübün 100 yıl önce kurulduğunu anımsattı.

Konyaspor'un bir asır önce genç beden eğitimi öğretmeninin fikriyle doğduğuna işaret eden Kurum, yıllar içerisinde de Konya Gençlerbirliği, Konya İdman Yurdu ve Konyaspor'un birleşerek tek yumruk haline geldiğini aktardı.

"Konyasporlu olmaktan onur ve gurur duydum"

Kurum, yeşil-beyaz renklerin çift başlı kartal arması altında buluştuğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Konya'mızın bundan sonra da ülkemizin sportif başarılarına büyük katkılar sağlayacağına her Konyalı gibi yürekten inanıyorum, sizlere güveniyorum. Konyaspor'umuzun kuruluşu 100 yıl öncesine dayansa da kökleri kadim medeniyetimize kadar uzanmaktadır. Konyaspor'umuz, taşıdığı değerlerle salt bir futbol takımı değildir. Konya'mızın tüm değerlerini, Hazreti Mevlana'nın öğretilerini, Selçuklu ve Osmanlı'nın barış, dostluk, kardeşlik, ahlak değerlerini gittiği her şehirde, katıldığı her müsabakada yansıtmaktadır. Bu değerleri her düşündüğümde bu şehrin bir evladı olmaktan, Konyasporlu olmaktan onur ve gurur duydum."

Konyaspor'un şehrin ortak paydası ve değeri olduğuna değinen Kurum, Konyaspor'un fair play, adil oyun ve saygılı futbol dendiğinde akla gelen ilk takımlardan olduğunu vurguladı.

"Konyaspor, Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın sevincini yaşatacaktır"

Kurum, başarıda istikrarı yakalayan Konyaspor'un zirve yarışında ikinci sırada yer aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bir Anadolu kulübü olarak Türkiye kupasını kazanan, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Konyaspor'umuz, inşallah bu yıl da ülkemize Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın sevincini yaşatacaktır. Biz buna inanıyoruz. Çünkü bizim her koşulda, şartlar ne olursa olsun iyi günde kötü günde yeşil-beyazlı Konyaspor'umuzun yanında dimdik duran başkanımız Fatih Özgökçen, yönetimimiz, teknik direktörümüz İlhan Palut ve teknik heyetimiz var. Konyaspor'umuzun başarısı için her müsabakada, yağmurda çamurda, karda boranda takımımıza tam destek veren muhteşem bir taraftarımız var. Muhteşem bir takımımız, futbolcu ve kardeşlerimiz var. Sizlere baktığımda şunu görüyorum, geleceğin şampiyon Konyaspor'u geliyor ve bunu da hep birlikte başaracağız. Yeni Kayacık Tesisi'mizin temellerini hep birlikte atmıştık. İnşallah 31 milyon liralık yatırım bedeliyle 7 bin 300 metrekarelik alana inşa ettiğimiz bu güzide tesisimizi en kısa sürede Konyaspor'umuza armağan edeceğiz. Allah rahmet eylesin, burada nice Ahmet Çalık'lar antrenman yapacak, yetişecek."

Trafik kazasında hayatını kaybeden yeşil-beyazlı futbolcu Ahmet Çalık'ı rahmetle anan Kurum, şunları kaydetti:

"Konyaspor'umuzun kurucu başkanı Süreyya Rıfat Ege'nin yaktığı işaret fişeğini en yüksek noktaya taşıyacağız. Attığı gollerle taraftarımızın gönlünde taht kuran, talihsiz bir kaza sonrasında futbola veda eden Poljak'ın emeklerini boşa çıkarmayacağız. Konyaspor bayrağını asarken hayatını kaybeden Recep Kum'un hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz. Konyaspor maçına gelirken trafik kazasında aramızdan ayrılan Alperen'in, Konyaspor altyapısında yetişen Konya'nın evladı Muhammet Yürükuslu'nun rüyalarını gerçekleştireceğiz. Manisa'ya giderken elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz teknik direktörümüz Tevfik Lav'ın rüyalarını süsleyen o şampiyonluğa ulaşacağız. Ben de tıpkı büyük Konyaspor taraftarı gibi 'Sahada bir eksik, cennette bir fazla, Ahmet'im ölmedi, kalbimizde yaşıyor' diyor, 100. yılımızı kutluyorum."

100. yıl etkinlikleri başladı

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen de 31. hafta itibarıyla tarihin en başarılı sezonlarından birini yaşayan Konyaspor'un herkesin gıpta ettiği ve alkışladığı bir takım haline geldiğini dile getirdi.

Başarılı grafiği sürdürmeyi hedeflediklerini anlatan Özgökçen, "İnşallah hedefimize ulaşıp stadımızda Şampiyonlar Ligi müziğini tüm Konya'ya dinletme arzu ve gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Özgökçen, gala ile 100. yıl etkinliklerinin başladığına dikkati çekerek, "Bugünden sonra çeşitli etkinliklerimiz olacak. Bu sezon bitiminde en geniş kapsamlı etkinliği yapacağız. 100. yıl festivalimiz yaklaşık bir hafta boyunca devam edecek. Konserler, etkinlikler ile taraftarlarımız dolu dolu yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Galada, Konyaspor için hazırlanan 100. yıl marşları dinletildi.

Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, belediye başkanları, eski kulüp başkanları, futbol ve basketbol takımı sporcuları ile teknik ekibi ve çok sayıda davetli katıldı.