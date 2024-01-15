 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Antalya Adliyesi'nde ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jehezkel'in ülkemizden ayrıldığını açıkladı. Antalyaspor ise sözleşme fesih işlemlerini sürdürüyor.

15.01.2024 - 18:10,  Güncelleme: 18:14
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Trabzonsor maçında yaptığı sevinçle tepki çeken ve kadro dışı bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

"ÜLKEMİZDEN AYRILDI"

Sosyal med"Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır."

"ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPACAĞIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, Jehezkel'in bugün özel uçakla ülkesine gideceğini söylemişti. Evren, Antalyaspor'un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise "Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA nezdinde 4'lü görüşme gerçekleştiriliyor. Sözleşmesiyle ilgili son durum yarın netlik kazanacak. Antalyaspor siyaset üstü bir kurumdur. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız" demişti.

NE OLMUŞTU?

Bilindiği üzere Sagiv Jehezkel hakkında dün oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı. 28 yaşındaki İsrailli futbolcu, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilmişti. Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jehezkel'i, yaptığı hareketten dolayı Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün Trabzonspor ile oynadıkları maç sonrası yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bıraktıklarını anımsattı. Evren, İsrailli futbolcunun ülkesine dönmek üzere özel uçakla Antalya'dan ayrıldığını ifade etti.

Antalyaspor\'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye\'den ayrıldı
YORUMLAR (1)
  • Uğur RİZE: Anca gidersin türk milletinin degerleriyle oynanmaz Yanıtla 4 0

Antalyaspor, Filistin, İsrail, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika


18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22
Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06
Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58
17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52
AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33
Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın

Son Dakika
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52 AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33 Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23 Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
16:14 Ümraniye'de bankadan çekilen parayı gasp eden 4 şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 18:43:10. #1.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement