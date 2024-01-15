Antalyaspor\'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye\'den ayrıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Trabzonsor maçında yaptığı sevinçle tepki çeken ve kadro dışı bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

"ÜLKEMİZDEN AYRILDI"

Sosyal med"Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır."

"ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPACAĞIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, Jehezkel'in bugün özel uçakla ülkesine gideceğini söylemişti. Evren, Antalyaspor'un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise "Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA nezdinde 4'lü görüşme gerçekleştiriliyor. Sözleşmesiyle ilgili son durum yarın netlik kazanacak. Antalyaspor siyaset üstü bir kurumdur. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız" demişti.