Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bağcılar Belediyesi Maçına Davet Ediyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bağcılar Belediyesi Maçına Davet Ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bağcılar Belediyesi Maçına Davet Ediyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un Kaptanı Esra Şentürk, taraftarları 30 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Alparslan Türkeş Spor Salonu'nda oynayacakları Bağcılar Belediyesi karşılaşmasına davet etti. Takım, ligin 5. sırasında bulunuyor ve play-off hedefiyle mücadele ediyor.

27.11.2024 14:49  Güncelleme: 14:51
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un Takım Kaptanı Esra Şentürk ile oyunculardan Mohammed Hassan Sayari, taraftarları 30 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Alparslan Türkeş Spor Salonu'nda oynayacakları Bağcılar Belediyesi karşılaşmasına davet etti.

Süper Lig'de mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, çalışmalarına devam ediyor. 4 haftada topladığı 6 puanla ligin 5. sırasında bulunan mavi-yeşillilerde Kaptan Esra Şentürk ile oyunculardan Mohammed Hassan Sayari, açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'a karşı oynadıkları müsabakayı değerlendiren Şentürk, "Geçen hafta zorlu bir maçtan çıktık. Galatasaray maçında antrenmanlarda çalıştığımız kadarıyla istediklerimizi yerine getirmeye çalıştık. Bu sene genç bir takımdan oluşuyoruz. Tabii ki eksikliklerimiz var. Genç kadronun oturması zaman alıyor. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Galatasaray maçını 10 sayı farkla kaybettik. Çok güçlü bir rakibe karşı güzel mücadele ettik" dedi.

Kaptan Şentürk'ten zorlu maça davet

Süper Lig'de tüm rakiplerin yüksek kalitede olduğunu ifade eden Kaptan Şentürk, "Bu hafta sahamızda Bağcılar Belediyesi'ne karşı oynayacağız. Bağcılar'da yıllardır oturmuş bir kadro mevcut. Bu maçımız da zorlu bir maç. Gelin hep birlikte 30 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nde bu heyecana beraber ortak olalım. Sahamızdan galibiyetle ayrılıp, play-off'taki yerimizi koruyup üst seviyelere hep birlikte ulaşalım" ifadelerini kullandı.

Mohammed Hassan Sayari: "Bağcılar önemli takım"

Takımın önemli oyuncularından Mohammed Hassan Sayari ise, "Geçen hafta Galatasaray'la oynadık. Güzel bir mücadele verdik. Önümüzdeki maç için idmanlarımızda gerekli taktikleri çalışıyoruz. Bağcılar çok önemli bir takım. Çıkıp maçımızı oynayacağız. İnşallah galip geleceğiz. 30 Kasım Cumartesi günü saat 14' te Alparslan Türkeş Spor Salonu'nda önemli bir maçımız var. Bütün taraftarlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un ağırlayacağı Bağcılar Belediyesi, ligde 3. sırada yer alıyor. Play-off potasında bulunan İstanbul temsilcisi, 4 karşılaşmadan 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Geçtiğimiz hafta ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında alan Bağcılar Belediyesi, müsabakayı 82-73 kaybetti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da hedef, rakibini mağlup ederek ilk 4 takımın gideceği play-off potasına girebilmek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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