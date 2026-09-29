Balıkesirspor'da 7-1'lik yenilgi Polat Çetin'in sonu oldu, Cem Kavçak'la anlaşıldı - Son Dakika
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Balıkesirspor'da 7-1'lik yenilgi Polat Çetin'in sonu oldu, Cem Kavçak'la anlaşıldı

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Balıkesirspor\'da 7-1\'lik yenilgi Polat Çetin\'in sonu oldu, Cem Kavçak\'la anlaşıldı
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Balıkesirspor'da sezona 3'te 3 yaparak lider başlayan takım, Eskişehirspor'a 7-1 yenildikten sonra teknik direktör Polat Çetin'le yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlı yönetim, geçen sezon ilk yarıda takımı çalıştıran 48 yaşındaki Cem Kavçak ile anlaşmaya vardı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona 3 maçta 3 galibiyetle liderlik koltuğunda başladıktan sonra yarıştaki en önemli rakiplerinden Eskişehirspor'a 7-1 yenilen Balıkesirspor'da tek yenilgi teknik direktör Polat Çetin'i koltuğundan etti. Kırmızı-beyazlı yönetim, sezon başında göreve gelen Çetin'le ağır hezimet sonrası yollarını ayırdı. Balıkesirspor, Polat Çetin'in yerine takımı geçen sezon ilk yarıda çalıştıran Cem Kavçak'la söz kesti. 48 yaşındaki Cem Kavçak takımı play-off hattındayken geçen sezon devre arasında önemli futbolcuların ayrılması sonrası istifa etmişti. Kavçak geçen sezon Balıkesir'den ayrıldıktan sonra ikinci yarıda Çorluspor 1947'yi çalıştırdı.

Kaynak: DHA
EskişehirsporBalıkesirsporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesirspor'da 7-1'lik yenilgi Polat Çetin'in sonu oldu, Cem Kavçak'la anlaşıldı - Son Dakika
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