8. Uluslararası Edirne Maratonu için kayıtları başladı - Son Dakika
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8. Uluslararası Edirne Maratonu için kayıtları başladı

01.08.2022 14:52
8. Uluslararası Edirne Maratonu için kayıtları başladı

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen düzenlenecek 8. Uluslararası Edirne Maratonu için kayıtların başladığı bildirildi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen düzenlenecek 8. Uluslararası Edirne Maratonu için kayıtların başladığı bildirildi.

Akdağ, Edirne Valiliği Devlet Konuk Evi'nde düzenlenen basın toplantısında, gelecek yıl 4 Mayıs Pazar günü 8. Uluslararası Edirne Maratonu'nun düzenleneceğini söyledi. Atletlerin Cumhuriyetin 100. yılına ithafen koşacağını ifade eden Akdağ, "Bütün hazırlıklarımızı yaptık ve şu anda federasyonun 2023 yılı takviminde yer alıyoruz. Kayıtlarımız da başladı. Atletler, 'edirnemaratonu.com' adresimizden kayıt oluşturabiliyor." dedi.

Cumhuriyetin çok önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:

"Cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize ithafen gerçekleştireceğiz koşumuzu. Sporcularımızı bu farkındalıkla Cumhuriyetimizin 100. yılında koşmaya davet ediyoruz. Geçen yıl maratonu pandemi koşullarında gerçekleştirmiştik ve bin 45 atlet katılmıştı. Bu yıl, 'Edirne Yılı' sebebiyle 1022 atletle koşumuzu yaptık. Cumhuriyetimizin 100. yılında da 1500 atletle organizasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Akdağ, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini izlemeye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na maratonla ilgili bilgi verdiğini, maratonun Bakanlığın 2023 kutlamaları kapsamında Edirne'nin ev sahipliğinde gerçekleşebileceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 8. Uluslararası Edirne Maratonu için kayıtları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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