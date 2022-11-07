Şarkıcı Shakira'yı aldattıktan sonra 23 yaşındaki Clara Chia ile aşk yaşayan Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique, Barcelona forması ile son kez Almeria karşısında oynadı.
Maçtan sonra Pique'yi kız arkadaşı Clara'nın teselli ettiği anlar İspanyol spor televizyonu Go Play tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Pique ve kız arkadaşının bir hayli neşeli oldukları sürekli birbirlerine sarılıp öpüştükleri görüldü.
Maçı anlatan spiker de kameralara takılan çifti gösterince "Pique en büyük teselliyi kız arkadaşında buldu" yorumunu yaptı.
Aldatma skandalından sonra geçtimiz Haziran ayında Shakira ile ilişkisini bitirdiğini açıklayan Pique, kız arkadaşı ile olan aşkını hiçbir zaman gizlemedi ve görüntülenmekten çekinmedi.
Son Dakika › Spor › Son maçına çıkan Gerard Pique'yi, uğruna Shakira terk ettiği genç sevgilisi teselli etti - Son Dakika