Son maçına çıkan Gerard Pique'yi, uğruna Shakira terk ettiği genç sevgilisi teselli etti - Son Dakika
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Son maçına çıkan Gerard Pique'yi, uğruna Shakira terk ettiği genç sevgilisi teselli etti

07.11.2022 16:00

Barcelonalı futbolcu Gerard Pique, 11 yıldır aşk yaşadığı Kolombiyalı şarkıcı Shakira'yı aldatmıştı. Barcelona forması ile son maçına çıkan yıldız futbolcuyu, 23 yaşındaki Clara Chia teselli etti.

Şarkıcı Shakira'yı aldattıktan sonra 23 yaşındaki Clara Chia ile aşk yaşayan Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique, Barcelona forması ile son kez Almeria karşısında oynadı.

ÖPÜŞTÜKLERİ ANLAR PAYLAŞILDI

Maçtan sonra Pique'yi kız arkadaşı Clara'nın teselli ettiği anlar İspanyol spor televizyonu Go Play tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Pique ve kız arkadaşının bir hayli neşeli oldukları sürekli birbirlerine sarılıp öpüştükleri görüldü.

"TESELLİYİ KIZ ARKADAŞINDA BULDU"

Maçı anlatan spiker de kameralara takılan çifti gösterince "Pique en büyük teselliyi kız arkadaşında buldu" yorumunu yaptı.

AŞKINI HİÇ GİZLEMEDİ

Aldatma skandalından sonra geçtimiz Haziran ayında Shakira ile ilişkisini bitirdiğini açıklayan Pique, kız arkadaşı ile olan aşkını hiçbir zaman gizlemedi ve görüntülenmekten çekinmedi.

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