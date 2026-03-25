Barış Alper'den yeni yatırım! Ortak oldu

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, saha dışındaki yatırımıyla gündeme geldi.

BÜYÜKADA'DA OTEL YATIRIMI

Takvim'in haberine göre genç futbolcu, İstanbul Büyükada'da bulunan 4 yıldızlı bir otele ortak oldu. Bu hamle, Barış Alper'in iş dünyasına adım attığı şeklinde yorumlandı.

SAHA DIŞINDA DA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Başarılı performansıyla dikkat çeken milli oyuncu, bu yatırımıyla yalnızca futbol sahasında değil, iş dünyasında da adından söz ettirmeye başladı.

FUTBOLCULARIN YATIRIM TRENDİNE KATILDI

Barış Alper'in bu adımı, son dönemde birçok futbolcunun gayrimenkul ve turizm sektörüne yönelmesi trendinin bir parçası olarak değerlendirildi.