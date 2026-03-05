Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır - Son Dakika
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır

Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
05.03.2026 11:03
Galatasaray, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini 50 milyon euro olarak belirledi. Yıldız oyuncunun son dönemdeki performansı, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da dikkat çekti ve birçok kulübün transfer listesine girdi.

Galatasaray, son dönemdeki performansıyla dikkat çeken milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için yeni bir bonservis bedeli belirledi. Sarı-kırmızılı kulübün yıldız oyuncunun değerini 50 milyon euro olarak güncellediği öne sürüldü.

DEĞERİ 50 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için bonservis beklentisini yükseltti. Sarı-kırmızılıların milli futbolcu için belirlediği yeni rakamın 50 milyon euro olduğu iddia edildi.

AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Gösterdiği performansla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, birçok kulübün transfer listesine girdi. Galatasaray yönetiminin yüksek bonservis beklentisiyle oyuncuyu kolay kolay bırakmak istemediği ifade edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 535353 535353:
    emek hırsızı 3 9 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    Barış Alper Yılmaz ?????????? 3 3 Yanıtla
  • Tufan Başar Tufan Başar:
    :))))) 1 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
