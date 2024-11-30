Barış Şimşek'in Azmi: Engeli Yendi, Milli Takıma Seçildi - Son Dakika
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Spor

Barış Şimşek'in Azmi: Engeli Yendi, Milli Takıma Seçildi

Barış Şimşek\'in Azmi: Engeli Yendi, Milli Takıma Seçildi

Tarım makinesine kaptırdığı bacağının ardından oturarak voleybol milli takımında mücadele ediyor.

30.11.2024 11:47
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Eskişehir'de 4 yıl önce tarım makinesine kaptırdığı sol bacağı diz üstünden kesilen voleybolcu Barış Şimşek, Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda Türkiye'nin başarısı için mücadele ediyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde öğrenim gören 18 yaşındaki Şimşek, 2020'de voleybol branşında davet aldığı genç milli takım kampına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başlaması nedeniyle katılamadı.

O dönem Sivrihisar ilçesinde tarımla uğraşan eniştesine yardıma giden Şimşek, tarlada başı dönüp yere düşünce sol bacağı traktöre bağlı alabora makinesine kaptırdı. Genç voleybolcunun sol bacağı diz üstünden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ampute edildi.

Ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve antrenörlerinin desteğiyle 5 aylık toparlanma sürecinin ardından protez bacakla sporla hayata yeniden bağlanan Şimşek, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübünün oturarak voleybol takımına seçildi. Türkiye Oturarak Voleybol Süper Lig'de mücadele ederken bu kez Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı kampından davet alan Şimşek, seçmelerde başarılı olunca çok istediği ay-yıldızlı formaya kavuştu.

Hayalleri yarım kalmayan genç voleybolcu, Oturarak Voleybol Erkek Milli Takım'ın başarısı için 15 numaralı formasıyla ter döküyor. 2024 Gümüş Milletler Ligi'nde takım arkadaşlarıyla şampiyonluk yaşayan Şimşek, Burdur'da 22-23-24 Kasım'da düzenlenen Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B kategorisinde şampiyonluğu tekrar yaşadı.

Milli takımla Avrupa şampiyonasının A kategorisinde, ardından dünya şampiyonasında derece almak isteyen Şimşek, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi takım arkadaşlarıyla temsil etmek istiyor.

"Şimdi hayallerim daha büyük"

Barış Şimşek, AA muhabirine, voleybola sokakta oynayarak başladığını söyledi.

Kazadan sonra hayata ayak uydurduğunu dile getiren Şimşek, "Hala azimli ve başarılıyım." dedi.

Şimşek, kazadan önce ay-yıldızlı formayı giymeyi çok istediğini vurgulayarak, "O çok istediğim ay-yıldızlı formayı maçlarda giymekti hedefim. Bu hayalim ayakta oynanan voleybolda olmadı, engelli olunca oturarak voleybolun milli takımında oldu. Ben yine hayalime ulaştım ama şimdi hayallerim daha büyük. Avrupa Şampiyonası, oradan kota alırsak dünya şampiyonası ve en önemlisi olimpiyatlar. Olimpiyatlarda güzel bir derece elde ettiğimiz zaman ben de hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok mutlu olacağım." diye konuştu.

Moral ve motivasyon olarak kendisini hep iyi hissettiğine değinen Şimşek, "Ailem, akrabalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim yanımdayken ben de kendimi bırakamazdım. Mutluluk duygulanması yaşıyorum, bu güzel bir şey. Bu da beni motive ediyor, maçlarda bana enerji sağlıyor. Milli takıma seçildikten sonra ilk maçıma çıktığımda heyecan ve stres hep vardı, maç oynaya oynaya stres azalıyor ve tecrübe kazanıyorsun. Ay-yıldızlı formayı göğsünde taşımak benim için büyük bir gurur ve onurdu, bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, engelli gençlere sporla uğraşmalarını tavsiye ederek, "Hayat bu, nefes alacaksın ve nefes almaya devam edeceksin. Eve kapanmayacaksın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Barış Şimşek'in Azmi: Engeli Yendi, Milli Takıma Seçildi - Son Dakika

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