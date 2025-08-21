Barış Üçlü Kick Boks\'ta Şampiyon Oldu

Sancaktepe'de düzenlenen Night Of Warriors Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda polis memuru Barış Üçlü, rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu.
Sancaktepe Aydos Ormanı'nda gerçekleştirilen müsabakaya 8 ülkeden farklı sporcular katıldı. Türkiye'yi temsilen yarışan polis memuru Barış Üçlü, vermiş olduğu güçlü mücadeleyle birlikte Pakistanlı rakibi Hüseyin Baloch'u ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu. Üçlü, emekleri adına hocası Orhan Karaalioğlu ve desteklerinden dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkürlerini dile getirdi. - İSTANBUL
