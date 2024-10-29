Bartın'da Galatasaray Sevinci - Son Dakika
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Bartın'da Galatasaray Sevinci

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Galatasaray taraftarları, Beşiktaş'ı yendikleri maç sonrası Bartın sokaklarında kutlama yaptı.

29.10.2024 02:24
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- Bartın'da Galatasaray taraftarlarının galibiyet sevinci

BARTIN - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Bartın'daki Galatasaray taraftarları galibiyeti sokaklarda kutladı.

Bartın'da maçı kafelerde Beşiktaş taraftarları ile birlikte izleyen Galatasaraylılar, maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Meşaleler yakan ve tezahüratlar atan taraftarlar Hükümet Caddesi'nde buluştu. Taraftarlar Şadırvan Cami'ne kadar yürüyerek galibiyeti kutladı. Araçları ile sokakta tur atan taraftarlar da korna çalarak, sevinç gösterilerine katıldı.

Galibiyet kutlamaları nedeniyle Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Taşkınlık yaşanmaması için görev yapan polisler, evlerine dağılan Beşiktaş taraftarları ile kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının karşı karşıya gelmelerini önlemek için ise her iki takımın taraftar gruplarını farklı güzergahlara yönlendirdi.

Bartın\'da Galatasaray Sevinci
Kaynak: İHA

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