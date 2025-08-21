Başakşehir, Craiova'ya 2-1 Yenildi - Son Dakika
Başakşehir, Craiova'ya 2-1 Yenildi

Başakşehir, Craiova\'ya 2-1 Yenildi
21.08.2025 22:56
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Başakşehir, Universitatea Craiova'ya sahasında mağlup oldu.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç'ün ön direğe kullandığı kornerde yumruklamak için çıkan kaleci Isenko topu uzaklaştıramadı. Arka direğe açılan top Crespo'nun önüne düştü ancak Crespo'nun şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

61. dakikada sağ taraftan Romanchuk'un uzun kullandığı taç atışına Mora hareketlendi. Topla beraber ceza sahasına ilerleyen Mora'nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

65. dakikada Baluta'nın ceza yayının gerisinden sert şutunda Muhammed Şengezer, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ebosele'nin sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Isenko'nun ayağıyla müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Juxhin Xhaja, Arber Zella, Rejdi Avdo

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Festy Ebosele dk. 83), Leo Duarte (Jerome Opoku dk. 45), Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Abbosbek Fayzullayev dk. 76), Miguel Crespo (Umut Güneş dk. 83), Ömer Faruk Beyaz (Ivan Brnic dk. 46), Eldor Shomurodov, Nuno da Costa

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dikmen, Onur Ergün, Davie Selke, Hamza Güreler

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Universitatea Craiova: Pavlo Isenko, Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Carlos Mora, Samuel Teles (Anzor Mekvabishvili dk. 89), Tudor Baluta, Alexandru Cicaldau (Alexandru Cretu dk. 90+3), Nicuşor Bancu, Assad Al Hamlawi, Stefan Baiaram (Steven Nsimba dk. 72)

Yedekler: Silviu Lung, Mogos Vasile, Nikola Stevanovic, Florin Stefan, Lyes Houri, Gabriel Radulescu, David Barbu, Luca Basceanu, David Matei,

Teknik Direktör: Mirel Radoi

Goller: Festy Ebosele (dk. 87) (Başakşehir), Alexandru Cicaldau (dk. 45+2), Carlos Mora (dk. 61) (Universitatea Craiova)

Sarı kartlar: Muhammed Şengezer, Berat Özdemir (Başakşehir), Pavlo Isenko, Oleksandr Romanchuk, Nicuşor Bancu, Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir, Craiova'ya 2-1 Yenildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Başakşehir, Craiova'ya 2-1 Yenildi - Son Dakika
