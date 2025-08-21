Başakşehir, Craiova'ya Yenildi

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Rumen ekibi Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Juxhin Xhaja yönetti. Xhaja'nın yardımcılıklarını Arber Zalla ile Rejdi Avdo yaptı.

Karşılaşmaya Başakşehir FK, Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov, Nuno da Costa 11'i ile çıkarken, konuk ekip Universitatea Craiova ise Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram ile sahada yer aldı.

6'ncı dakikada Deniz Türüç'ün uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çaprazındaki Bancu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak direğe vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı. Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında gol sesi duyulmadı.

Universitetea Craiova 38'inci dakikada gole yaklaştı. Sağ kanattan gönderilen topu Assad al Hamlawi topuğu ile sağ çaprazındaki Cicaldau ile buluşturdu. Cicaldau'nun bekletmeden uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

Universitatea Craiova, 45+2'nci dakikada öne geçti. Al-Hamlawi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Cicaldau sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

49'uncu dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda kaleci Isenko'dan seken top ceza sahası içi sol çaprazında Crespo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top yan ağlara gitti.

61'inci dakikada taçtan gelen topla hareketlenen Mora ceza sahası içine kadar girdi. Sağ çaprazdan şutunu çeken Mora takımın 2'nci golünü attı: 0-2.

64'üncü dakikada konuk ekip etkili geldi. Ceza sahası dışına açılan topu Baluta kontrol etti. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı soluna uzanarak çıkarttı.

Başakşehir FK, 87'nci dakikada Ebosele ile golü buldu. Sağ kanattan gelişen pozisyonda Ebosele ceza sahası içine koşu yaptı. Bu oyuncu dar açıdan sağ ayağının üstü ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşma Universitatea Craiova'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

BAKAN BAK MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile karşılaşırken, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da tribünden takip etti. İstanbul'daki karşılaşmaya yoğun ilgi gösterilirken, Bakan Bak karşılaşmayı protokol tribününden izleyerek Türk temsilcisine destek verdi.

DUARTE MÜCADELEYE DEVAM EDEMEDİ

Başakşehir FK'nın maça ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki Brezilyalı savunmacısı Leo Duarte, 43'üncü dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Baiaram ile girdiği mücadele sonucunda sakatlandı. Bir süre yerde kalan Duarte'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Sedye ile oyundan çıkarılan stoper yerini 45'inci dakikada Opoku'ya bıraktı.

ABBOSBEK FAYZULLAEV İLK MAÇINA ÇIKTI

Başakşehir FK'nın yeni transferi Özbek oyuncu Abbosbek Fayzullaev, turuncu-lacivertli formayla ilk maçına Rumen ekibi Universitatea Craiova karşısında çıktı. Kendi taraftarı önünde 76'ncı dakikada Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oldu.