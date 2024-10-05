Başakşehir'de 5 Değişiklik

Spor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında sahasında Bellona Kayserispor'u konuk eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Çağdaş Atan, Onur Ergün, Ba, Crespo, Figueiredo ve Serdar Gürler'in yerine ilk 11'de Hamza Güreler, Lima, Berkay Özcan, Pelkas ve Davidson'a görev verdi.

Atan, Kayserispor karşısında takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Kemen, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson ve Piatek ilk 11'iyle sürdü.

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Başakşehir'de iki eksik

Başakşehir'de iki oyuncu sakatlığı nedeniyle bu mücadelede forma giyemedi.

Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner ve Leo Duarte maç kadrosunda yer alamadı.

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