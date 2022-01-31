Üye Girişi
Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika

Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

31.01.2022 19:11
Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'e verilen milli arada Başakşehir hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor. Akşam 17.00'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra fizik ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirirken antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde tamamlandı. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir çalışmalarda yer almadı. - ANTALYA

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Antalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:06 Nisa'nın sözleri Survivor'ın gündemine oturdu! Mert'in iki sevgilisi mi var?
19:04 Acun Ilıcalı'nın takımıyla idmana çıktı! Fenerbahçeli futbolcu taraftarı çok sinirlendirdi
18:39 Beşiktaş, Ljajic'i sonunda transfer ediyor! Yıldız futbolcu, Süper Lig'de kaldı
18:28 18 yaşındaki gelin, gerdek gecesinde cinsel ilişkiye girdiği sırada hayatını kaybetti
18:24 Son Dakika: Vatandaşın beklediği haber Erdoğan'dan geldi! Elektrikte indirimli tarife aylık 210 kilovata yükseliyor
18:22 Son Dakika: Erdoğan'dan Kabine'de revizyon sinyali: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
18:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 önemli konunun masaya yatırıldığı Kabine toplantısının ardından konuşuyor
18:06 Google'dan WhatsApp kullanıcılarını üzecek hamle! Yedeklemeler sınırlandırılacak
17:44 Sokaktan geçen vatandaş fark etti! Kadının, yanındaki köpek için yaptıkları gündem oldu
17:40 Fenerbahçe, TFF'ye başvuruda bulundu! Trabzonspor için soruşturma başlatın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 19:17:22. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'de hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement