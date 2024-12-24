Başakşehir'de Yoğun Sezon İyisi Kötüsü - Son Dakika
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Başakşehir'de Yoğun Sezon İyisi Kötüsü

Başakşehir, Avrupa ve ligde inişli çıkışlı bir sezon geçirerek 7. sırada yer aldı.

24.12.2024 11:49
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Sezonu UEFA Konferans Ligi eleme maçları nedeniyle Temmuz ayında açan ve 29 resmi maça çıkan RAMS Başakşehir için yoğun geçen 5 aylık dönem geride kaldı.

UEFA Konferans Ligi'nde üç eleme turunu geçen ve lig aşamasına yükselen Başakşehir, play-off oynama hakkını ise elde edemeyerek elendi.

Çağdaş Atan yönetiminde ligde de inişli çıkışlı bir grafik çizen turuncu-lacivertli ekip, bu sezon oynadığı 17 maç sonunda 7. sırada yer aldı.

Sezona güçlü giriş

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita ile 25 Temmuz'da oynadığı maçla sezonu açtı. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupaları ve ligde oynadığı ilk 10 maçta yenilgi almadı.

İstanbul ekibi, Konferans Ligi elemelerinde San Marino ekibi La Fiorita, Gürcistan temsilcisi Iberia ve İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Rakiplerini tek tek eleyen ve bu dönemde oynadığı 6 maçta 15 gol atan Çağdaş Atan'ın ekibi, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü. Başakşehir'in, lig aşamasındaki rakipleri Rapid Wien, Celje, Kopenhag, Petrocub ve Cercle Brugge oldu.

Lige deplasmanda aldığı 1-1'lik Çaykur Rizespor beraberliğiyle giren Başakşehir, sonrasında ise sırasıyla Alanyaspor, Antalyaspor ve Bodrum FK'yi yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Turuncu-lacivertli ekip, ilk yenilgisini ise 18 Eylül'de deplasmanda Samsunspor'a 2-0 mağlup olarak yaşadı.

Başakşehir için kritik tarih 27 Eylül oldu

Sezonu erken açan Başakşehir için 27 Eylül adeta bir dönüm noktası oldu. Deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yenen Başakşehir, bu maçta sonra oynadığı 10 resmi karşılaşmayı kazanamadı.

Çağdaş Atan'ın "Sezonu erken açan takımlarda bir düşüş olabilir. Bir düşüş bekliyordum ama bu çok uzun sürdü." sözleri de kötü geçen günleri özetledi.

Başakşehir, ligde 6, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maçta galip gelemedi. Ligde 3 yenilgi ve 3 beraberlik alan turuncu-lacivertliler, Avrupa'da da 2 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Özellikle zayıf Moldova ekibi karşısında İstanbul'da 90+6. dakikada yenilen golle alınan 1-1'lik beraberlik moralleri iyice bozdu ve play-off şansını zora soktu.

Alman ekibi Heidenheim'ı 3-1 yenerek play-off şansını son maça taşısa da Belçika deplasmanında Cercle Brugge'e karşı alınan 1-1'lik beraberlik, Başakşehir için Avrupa kupalarına veda anlamı taşıdı.

Turuncu-lacivertli ekip 10 maçlık kötü dönemine 4-1'lik Göztepe galibiyetiyle son verdi. Ligde 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alan İstanbul ekibi, yeni yıla 23 puanla 7. sırada girecek.

Başakşehir'i iç saha maçları ayakta tuttu

İstanbul ekibini ligde iç saha maçları üst sıralara yakın tuttu. Ligde evinde kaybetmeyen Başakşehir, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. İç sahadaki 8 maçta 20 gol atan İstanbul ekibi, kalesinde ise 9 gol gördü.

Deplasmanda ise Başakşehir için tablo pek parlak değildi. Dış sahadaki 9 maçta 5 yenilgi alan turuncu-lacivertliler, 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Piatek gol krallığı yarışında yılı zirvede tamamladı

RAMS Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, ligin 17 maçlık döneminde tam 12 kez fileleri havalandırdı ve gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Gol krallığı yarışında Piatek'i, 10 golü bulunan Trabzonsporlu Simon Banza ile 9'ar golü bulunan Beşiktaşlı Ciro Immobile, Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaraylı Victor Osimhen takip etti.

Polonyalı yıldız, UEFA Konferans Ligi'nde de 9 gole imza attı ve sezonun ilk bölümünde toplam 21 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir'de Yoğun Sezon İyisi Kötüsü - Son Dakika

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