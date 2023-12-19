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Başakşehir Fatih Terim 3-1 EMS Yapı Sivasspor - Son Dakika
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Başakşehir Fatih Terim 3-1 EMS Yapı Sivasspor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 yendi. Piatek'in 2 penaltı golü ve Pelkas'ın golüyle galip gelen Başakşehir, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Başakşehir Fatih Terim 3-1 EMS Yapı Sivasspor
19.12.2023 - 19:05,
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 89 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan (Dk. 90+3 Karzev), Deniz Türüç, Abeid (Dk. 82 Emirhan İlkhan), Pelkas (Dk. 81 Aleksic), Figueiredo (Dk. 82 Serdar Gürler), Piatek

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Konak (Dk. 64 Kvet), Burak Kapacak (Dk. 64 Rodrigues), Charisis, Saiz (Dk. 78 Koita), N'Jie (Dk. 64 Barrow), Manaj

Goller: Dk. 26 Saiz (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 45 (Penaltıdan) ve 51 (Penaltıdan) Piatek, Dk. 62 Pelkas (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 63 Uğur Çiftçi, Dk. 83 Charisis (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 65 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 yendi.

49. dakikada ev sahibi ekip bir penaltı daha kazandı. Charisis'in ceza sahası içinde Abeid'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan, penaltıya karar verdi. 51'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek, bir kez daha topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

54. dakikada sağdan kullanılan köşe atışı sonrasında topu ceza sahası içinde önünde bulan Duarte'nin vuruşunda, kaleciyi geçen topu savunma çizgi üzerinden çıkardı.

62. dakikada Başakşehir'in üçüncü golü geldi. Abeid'in ceza yayı sağ çaprazından şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı sektirdi. Altıpasa hareketlenen Pelkas, topu ağlara gönderdi: 3-1.

75. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağdan içeri gönderdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Manaj'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

90+1. dakikada Aleksic'in soldan ortasında Deniz Türüç ceza sahası sağ çaprazından gelişine sert vurdu, top az farkla auta gitti.

RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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