Başakşehir FK Başkanı Gümüşdağ: Hakem hataları genel bir sorun - Son Dakika
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Spor

Başakşehir FK Başkanı Gümüşdağ: Hakem hataları genel bir sorun

Başakşehir FK Başkanı Gümüşdağ: Hakem hataları genel bir sorun

Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, hakem hatalarının sadece belirli kulüplerle konuşulamayacağını ve bu sorunların her maçta yaşandığını belirtti. Fenerbahçe'ye karşı oynanan maçta oyuncu Ba'nın hareketlerini eleştirdi ve Türk futbolundaki gerginliklerin marka değerine katkısının olmadığını vurguladı.

15.12.2024 23:03  Güncelleme: 23:08
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BAŞAKŞEHİR FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Hakem hataları sadece 3 kulüp nezdinde konuşulmaz. Hakem hataları her maçta oluyor. Avrupa da bu haftanın tek galibi Başakşehir FK oldu. Bunlar önemli şeyler. Futbolu 3 kulüp üzerinde değil genele yaymak lazım. Bütün kulüplerimiz kıymetlidir. Herkes büyük emek veriyor" dedi.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Başakşehir FK deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından turuncu-lacivertli ekibin başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin ilk yarısında Dzeko'ya yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Ba'nın yaptığı hareketi doğru bulmadığını ifade eden Gümüşdağ, "Yüksek tempolu bir maç oldu. Başakşehir adına bakıldığında 60 dakikayı eksik oynamak zorunda kaldık. Oyuncumuz Ba'nın yaptığı hareketi hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Edin Dzeko'ya yaptığı hareket direkt kırmızı kart. Başakşehirli bir oyuncunun böyle bir tavır içerisinde olmasını doğru bulmuyorum. Gereken cezayı vereceğim. Tempolu bir maç oldu. Fenerbahçe'nin de bizim de puan almamız gereken bir maçtı. 3 gün arayla 3'üncü maçımızı oynuyoruz. Heidenheim ile geçtiğimiz gün yüksek tempoda bir maç oynadık. 3'üncü gün bu maça çıktık. 5 sakat oyuncumuz var. Bugün 3'üncü kalecimizle oynadık. Oyuncular, 5 sakat oyuncunun olmasına rağmen burada güzel bir mücadele sergilediler. Belçika ekibiyle oynayacağımız maç, devam mı tamam mı maçı olacak. Brugge'de galibiyet alıp, UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off a kalmak istiyoruz. Avrupa maçlarına Türkiye Futbol Federasyonu daha fazla hassasiyet göstermeli. Bu maç için söylemiyorum. Bu maçın zaten pazartesi günü oynanma ihtimali yoktu. Perşembe maç vardı. Diğer maçlar da 3 gün arayla oynandı. Avrupa maçlarındaki puanlar, ülke puanı için önemli. Ben oyuncularımı ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İki tarafta güzel bir mücadele sergiledi" diye konuştu.

'BU TİP MAÇLARDA OYUNCULAR KENDİLERİNİ GÖSTERMEK İSTER'

Gerginliğin Ba'nın hareketinden oluştuğunu söyleyen Göksel Gümüşdağ, "Bu tip maçlarda oyuncular kendilerini göstermek ister. Şu an olan bir şey değil, bu her zaman olan bir olay. 10 kişi kalmamız biraz oyunu gerdi. Ba'nın hareketi arkadaşlarının 60 dakika 10 kişi mücadele etmesine sebep oldu. Biraz da gerginlik ondandır. Onun dışında çocuklar elinden gelen mücadeleyi gösterdi. 3 gün arayla maç oynadık. Bu kolay değil" ifadelerini kullandı.

'BU GERGİNLİĞİN FUTBOL MARKA DEĞERİNE HİÇBİR KATKISI YOK'

Hakemler hakkında bu sezon konuşmadığını dile getiren Gümüşdağ, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Ben sezon başladığından beri açıklama yapmadım. Sezonu bitirdiğimiz de gereken görüşleri beyan ederiz. Bu gerginlik ne Fenerbahçe'ye ne de Galatasaray'a bir fayda sağlamıyor. Değer de katmıyor. Bu gerginlikler bugün değil, hep var. Bu gerginliğin futbol marka değerine hiçbir katkısı yok. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türk futbolunda top oynamıyor. Diğer takımların da durumunu değerlendirmek lazım. Türk futbolunda gece gündüz sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın üzerinde tartışırsak, diğer kulüplerinde alın teri var. Dolayısıyla hakemler sadece bu maçlarda hata yapmıyor. Bu konuları konuşmak istemiyorum. Milli takıma hazırladığımız genç bir kaleci 60'ıncı dakikada sarı kart görüyor. Bizim statta 90+3'üncü dakikada verdiler. Oyuncuları kazanmak gerekiyor. Özellikle bu gençlere daha fazla tahammül etmemiz gerekiyor. Bu oyuncular, milli takıma hazırlanan çocuklar. Performansların sezon başından beri iyi olduğunu söyleyemem."

Kaynak: DHA

Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe, Başakşehir, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir FK Başkanı Gümüşdağ: Hakem hataları genel bir sorun - Son Dakika

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