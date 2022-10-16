Mehter takımından Mesut Özil'e doğum günü için özel beste - Son Dakika
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Mehter takımından Mesut Özil'e doğum günü için özel beste

16.10.2022 13:15

Başakşehir forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'in 34. yaş gününde çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Mehter takımı tarafından Özil için yapılan "1988'de doğdu, futbolun üzerine bir güneş doğdu. Türklerin onuru gururu oldu, iyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil" sözlerinin bulunduğu özel beste gündem oldu.

Arsenal'den Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin oldukça altında kalması sonrası Başakşehir'in yolunu tutan yıldız oyuncu Mesut Özil 15 Ekim'de 34. yaşını kutladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Türkiye'den ve dünya futbolundan birçok tanınmış isim Özil için paylaşımlarda bulunurken, bir tanesi sosyal medyada adeta gündem oldu.

"TÜRKLERİN ONURU, GURURU OLDU"

Mesut Özil'in doğum gününe özel bir beste yapan bir mehter takımı, "1988'de doğdu, futbolun üzerine bir güneş doğdu. Türklerin onuru gururu oldu, iyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil. Adamın kralı, adamın hası futboluyla gezdi bütün dünyayı. Şanına yakışır bir destan yazdı, iyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil" sözleriyle yıldız oyuncunun doğum gününü kutladı.

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Fenerbahçe, Başakşehir, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehter takımından Mesut Özil'e doğum günü için özel beste - Son Dakika


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