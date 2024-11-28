RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman turnuva oyunu ile sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Başakşehir, Göztepe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?