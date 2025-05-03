Başakşehir, Hatayspor\'u 2-1 Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada savunmanın paslaşması sırasında cezaalanı içinde topa sahip olan Görkem'in pasında Strandberg meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

9. dakikada Crespo'nun sağdan ceza alanına ortasında Piatek'in dokunuşunda top ağlarla buluştu. 1-1

11. dakikada gelişen Hatayspor atağında sol çaprazdan sokulan Cemali'nin sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada ceza alanı dışında topa sahip olan Yusuf Sarı'nın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

30. dakikada ceza alanına sokulan Miguel Crespo'nun son çizgiden çevirdiği topu Yusuf Sarı sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2

44. dakikada Kemen'in, Yusuf ile duvar pası yaptığı sırada ceza sahası içinde Kamil Ahmet tarafından düşürülmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada Piatek'in kullandığı penaltı atışında kaleci Bekaj topun kaleye gitmesine izin vermedi.

Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Bilal Gölen

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Abdülkadir Parmak, Massanga, Bilal Boutobba, Görkem Sağlam, Bamgboye, Strandberg

Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Baran Sarka, Ali Yıldız, Cengiz Demir, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz

Teknik Direktör: Murat Şahin

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Miguel Crespo, Olivier Kemen, Yusuf Sarı, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Philippe Keny, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Matchoi Djalo, Jojo Vitor Brandao Figueiredo, Festy Oseiwe Ebosele, Ivan Brnic

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Strandberg (dk. 4) (Atakaş Hatayspor), Piatek (dk. 9), Yusuf Sarı (dk. 30) (Başakşehir)

Sarı kart: Bamgboye (Atakaş Hatayspor) - MERSİN