Başakşehir, Hatayspor'u 2-1 Geride Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir, Hatayspor'u 2-1 Geride Bıraktı

Başakşehir, Hatayspor\'u 2-1 Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Hatayspor'u 2-1 ile önde tamamladığı ilk yarıda yakaladı.

03.05.2025 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada savunmanın paslaşması sırasında cezaalanı içinde topa sahip olan Görkem'in pasında Strandberg meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

9. dakikada Crespo'nun sağdan ceza alanına ortasında Piatek'in dokunuşunda top ağlarla buluştu. 1-1

11. dakikada gelişen Hatayspor atağında sol çaprazdan sokulan Cemali'nin sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada ceza alanı dışında topa sahip olan Yusuf Sarı'nın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

30. dakikada ceza alanına sokulan Miguel Crespo'nun son çizgiden çevirdiği topu Yusuf Sarı sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2

44. dakikada Kemen'in, Yusuf ile duvar pası yaptığı sırada ceza sahası içinde Kamil Ahmet tarafından düşürülmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada Piatek'in kullandığı penaltı atışında kaleci Bekaj topun kaleye gitmesine izin vermedi.

Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Bilal Gölen

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Abdülkadir Parmak, Massanga, Bilal Boutobba, Görkem Sağlam, Bamgboye, Strandberg

Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Baran Sarka, Ali Yıldız, Cengiz Demir, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz

Teknik Direktör: Murat Şahin

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Miguel Crespo, Olivier Kemen, Yusuf Sarı, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Philippe Keny, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Matchoi Djalo, Jojo Vitor Brandao Figueiredo, Festy Oseiwe Ebosele, Ivan Brnic

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Strandberg (dk. 4) (Atakaş Hatayspor), Piatek (dk. 9), Yusuf Sarı (dk. 30) (Başakşehir)

Sarı kart: Bamgboye (Atakaş Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Etkinlikler, Yusuf Sarı, Başakşehir, Hatayspor, 3-sayfa, mersin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Hatayspor'u 2-1 Geride Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 04:00:17. #7.13#
SON DAKİKA: Başakşehir, Hatayspor'u 2-1 Geride Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.