Başakşehir, Heidenheim'i 2-0 Geçti

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Marco Guida, Davide Imperiale, Alessio Berti (İtalya)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Kemen, Onur Ergün (Dk. 24 Berat Özdemir), Crespo, Deniz Türüç, Davidson, Piatek
Heidenheim: Eicher, Busch, Maloney, Siersleben, Theuerkauf, Dorsch, Kerber, Leo Scienza, Beck, Wanner (Dk. 30 Schöppner), Breunig (Dk. 30 Honsak)
Goller: Dk. 6 Deniz Türüç, Dk. 18 Crespo (RAMS Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 45+1 Maloney (Heidenheim)
UEFA Konferans Ligi'nin 5. hafta maçında RAMS Başakşehir, Alman ekibi Heidenheim karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
2. dakikada gelişen Heidenheim atağında kaleyi cepheden gören noktadan Leo Scienza'nın şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu iki hamlede kontrol etti.
6. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Onur Ergün, orta alanda kazandığı topu soldaki Piatek ile buluşturdu. Piatek'in arka direğe yerden gönderdiği pasta Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
18. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Eicher topu çıkardı. Yaşanan karambolde Kemen'in dokunduğu meşin yuvarlağı önünde bulan Crespo, yakın mesafeden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
40. dakikada Heidenheim gole yaklaştı. Honsak'ın sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte kafayla dokunan Schöppner'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Altıpasa düşen meşin yuvarlağı Kerber röveşata ile kaleye göndermek isterken, top az farkla üstten dışarı gitti.
45+2. dakikada uzak mesafeden Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, kaleci Eicher topu köşeden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı RAMS Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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