Başakşehir'in genç yıldızına Tiflis yolu göründü - Son Dakika
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Başakşehir'in genç yıldızına Tiflis yolu göründü

24.01.2023 13:48

Medipol Başakşehir, genç topçusu Francis Nzaba'yı 1 yıllığına Gürcistan Ligi ekiplerinden Dinamo Tiflis'e kiraladığını açıkladı. 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 3 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Nzaba'nın bir yıllığına kiralık olarak Dinamo Tiflis'te forma giyeceği belirtildi.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Genç savunma oyuncusu, sezon başında transfer olduğu Medipol Başakşehir formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir maçta görev aldı.

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2025' E KADAR SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezon Kongo futbol kulübü Diables Noirs'ten 50 bin euroya transfer edilen genç oyuncunun Başakşehir'le 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 75 bin euro.

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