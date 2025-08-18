Başakşehir Kayserispor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Başakşehir Kayserispor ile Berabere Kaldı

18.08.2025 00:31
Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı; Çağdaş Atan eksikleri vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, oyunun kontrolünü ellerinde bulundurduklarını ancak ikinci golü bulamadıkları için puan kaybı yaşadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, çok iyi bir performans sergileyemediklerini belirtti.

Maçtan önce lige kazanarak başlamak istediklerini aktaran Atan, "İlk maçımızdı. Ritim yakalayarak buraya geldik. Viking maçının öncesinde ve sonrasında oyuncularımız rahatsızlık yaşadı. Kadro rotasyonunu daraltan rahatsızlıklar oldu. Çok daha iyi oynayabilirdik. Oyunun tamamını kontrol ettik. Eksik olan üretkenlik ve ikinci golü bulamamaktı. Devrede ikinci golü bulmamız gerektiğini konuştuk ama olmadı. Daha iyi finaller ve vuruşlar yapabilirdik. Jerome Opoku'nun golü şanssızlıktı. Eline çarpan top doğal olarak iptal oldu. Maalesef çok fazla pozisyon vermeden, biz de çok üretken olmadan beraberlik golünü yedik. Kayserispor da iyi mücadele etti. Oyun anlamında iyi bir maç olmadı. Dinlenip toparlanmaya ihtiyacımız var. Perşembe günü ve sonraki perşembe de iki final maçımız olacak. Oraya hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda daha iyi oynadıklarını vurgulayan Çağdaş Atan, "Daha az oynayan oyuncularımızın uzun süreli sakatlıklarının yanı sıra şans bulan oyuncular sonlara doğru yorulmaya başladı. Golden önce müdahale etmek istiyorduk. Tam o anda beraberlik golünü yedik. O müdahale erken olsaydı maçı kontrol altında tutabilirdik. İkinci yarı eksik olan üretkenlik ve ikinci golü bulamamaktı. Maçı koparamadık. Kayserispor maçın içinde kaldı. Geçiş oyununu iyi oynayan bir takım. Cardoso, Mane, Aaron Opoku ve Ramazan Civelek gibi iyi geçiş yapan oyuncuları var. 2-0'a getiremeyince geçişle gol atma ihtimali olan bir rakibimiz vardı. Nitekim Cardoso güzel bir gol atıp bugün beraberlikle ayrılmamıza sebep oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

