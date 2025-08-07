Başakşehir Norveç'te Viking ile Karşılaşıyor

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile İstanbul Başakşehir arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Viking
Hakemler: Miguel Nogueira, Paulo Bras, Nelson Pereira (Portekiz)
Viking: Klaesson, Heggheim, Falchener, Baertelsen, Bjorshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Tripic, Berisha
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Yusuf Sarı, Brnic, da Costa
