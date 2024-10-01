Başakşehir, Rapid Wien ile Karşılaşıyor

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İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk haftasında yarın Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk edeceği maçla birlikte Avrupa kupalarında 57. randevusuna çıkacak.

UEFA Konferans Ligi ilk hafta haftasında Başakşehir, yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımını ağırlayacak. Söz konusu maçla birlikte Başakşehir, Avrupa kupalarında 57. karşılaşmasını oynayacak. Turuncu-lacivertliler, Avrupa'da geride kalan mücadelelerde 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 81 gol atan İstanbul ekibi, kalesinde ise 76 gole engel olamadı.

Çağdaş Atan ile Avrupa'da 7. maç

İstanbul Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 7. sınavına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, Atan idaresinde Avrupa kupalarında çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken, bu maçlarda 15 gol atıp, kalesinde 1 gol gördü.

Avusturya takımlarına karşı 3. randevu

Başakşehir, bu güne kadar Avusturya takımlarına karşı 2 maç oynadı. Başakşehir, 2019-2020 sezonunda Wolfsberger ile birlikte UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yer aldı. Turuncu-lacivertliler, evinde 1-0, deplasmanda ise rakibi 3-0 mağlup etti.

Turuncu-lacivertliler, yarın oynayacağı Rapid Wien mücadelesiyle birlikte Avusturya takımlarına karşı 3. randevusuna çıkacak.

Avusturya liginde ikinci sırada

Rapid Wien, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başladı. Yeşil-beyazlılar bu turda Polonya ekibi Wisla Krakow'u, 3. turda ise Trabzonspor'u kupanın dışında bıraktı. Avusturya temsilcisi, play-off turunda ise Portekiz ekibi Braga'ya elenerek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Wien, Avusturya Ligi'nde ise geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Adam Ladeback düdük çalacak

Söz konusu mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'nda Adam Ladeback yönetecek. Ladeback'ın yardımcılıklarını Niklas Nyberg ve Daniel Yng yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Joakim Östling olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda İngiliz Peter Bankes oturacak. Bankes'e AVAR olarak vatandaşı Darren England eşlik edecek. - İSTANBUL