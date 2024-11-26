Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kazanma Alışkanlığına Geçmek İstiyor - Son Dakika
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kazanma Alışkanlığına Geçmek İstiyor

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kazanma Alışkanlığına Geçmek İstiyor

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Moldova temsilcisi Petrocub ile yapacakları maç öncesinde kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirtti. Atan, Berkay Özcan'ın takımdan ayrıldığını ve yeni bir çıkış yakalamak istediklerini ifade etti.

26.11.2024 18:08  Güncelleme: 18:12
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BAŞAKŞEHİR Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bize hiç yakışmayan bir hikayeden geçiyoruz. Ayağa kalma zamanı. Sıçramak için biraz eğilmek gerekiyor. Yarından itibaren kazanma alışkanlığına geçmemiz gerekiyor. Yarın kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok" dedi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın Moldova temsilcisi Petrocub'ı konuk edecek. Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolculardan Dimitrios Pelkas açıklamalarda bulundu. Petrocub maçında kazanmaktan başka düşünceleri olmadığını söyleyen Çağdaş Atan, "Bize hiç yakışmayan bir hikayeden geçiyoruz. Ayağa kalma zamanı. Sıçramak için biraz eğilmek gerekiyor. Yarından itibaren kazanma alışkanlığına geçmemiz gerekiyor. Yarın kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok. Kazanıp devre arasına kadar olan hedefleri gerçekleştirmek istiyoruz. İlki Avrupa kupalarında ilk 24'te bitirip play-off'a kalmak. İkincisi ligde devre arasını en kötü ilk 6'da tamamlayıp, ilk 4'ten çok uzaklaşmak istemiyoruz. Devre arasında gerekli çalışmaları yapıp, tekrar bir sıçrama yakalamak istiyoruz. 2 gündür oyuncularımızı ve kendimi hazır hissediyorum" sözlerini kullandı.

'BERKAY ÖZCAN ARTIK BİZİMLE BERABER OLMAYACAK'

Çağdaş Atan, Berkay Özcan'ın artık takımla birlikte olmayacağını açıkladı. Atan şu ifadeleri kullandı:

"Berkay Özcan artık bizimle beraber olmayacak. Bu benim istediğim ve yönetimle yaptığımız istişare ile aldığımız bir karar. Oyuncularla birlikte 50-60 kişiden oluşan bir kulüp. Bunun için reaksiyon vermemiz gerektiğini herkes çok iyi biliyor. 2 gündür istişare ediyoruz. Benim aldığım enerji, bu aldığımız kararların takıma iyi geldiğini düşünüyorum. Bazen böyle durumlara ihtiyacımız oluyor maalesef ama bu uzun sürdü. Bu ekibe ve kulübe yakışan bir durum değil" ifadelerini kullandı.

'YARIN İÇİN HEYECANLIYIM'

Yarın için heyecanlı olduğunu aktaran Çağdaş Atan, "Hazırlıklarımızı her zaman oyuncu üzerinden değil, oyun üzerinden okumaya çalıştık. Pelkas, Piatek, Crespo, Deniz, Keny gibi yetenekli oyuncularımız var. Onlardan skor yapmalarını bekliyoruz. Yarın diziliş olarak 5'li savunma yapan bir takım bekliyoruz. Yetenekli oyuncularımızla ileride tempolu bir takım bekliyorum. Beklentilerimiz inşallah gerçekleşir. Eldeki kuş, daldaki kuştan iyidir. Daha önceki tecrübelimle bazen eksilerek düzelirsiniz. Dediğim gibi biz küçük ancak güçlü bir aileyiz. Yarın için heyecanlıyım. Yarın Başakşehir'in tekrardan çıkış maçı olacağını düşünüyorum" dedi.

'HİKMET KARAMAN HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLADI"

Çağdaş Atan, Başakşehir'in yarınki rakibi Petrocub'ın son olarak Türk teknik adam Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Zimbru ile karşılaşması hakkında, "Bizim analiz departmanı ile Hikmet Karaman'ın analiz departmanı iletişime geçti. Ona da teşekkür ediyorum. Ekibe her türlü desteği sağladı. Yarın rakibimiz güçlü bir takımda olsa da Petrocub da olsa fark etmez. Elimizden gelen her şeyi yaparak tekrar çıkışa geçmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

DIMITRIOS PELKAS: SAHADA DURUŞ GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR

Başakşehir'in 31 yaşındaki futbolcusu Dimitrios Pelkas ise, "Yüzde yüzümüzle sahada olmamız gerekiyor ve bunun sözünü verebilirim. Avrupa'da devam etmek istiyorsak sahada duruş göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Başakşehir, basın toplantısının ardından yaptığı antrenmanla Petrocub maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kazanma Alışkanlığına Geçmek İstiyor - Son Dakika

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