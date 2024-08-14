Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Turu geçmek en büyük amacımız

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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan , "Yarın olabildiğince en fit takımla sahada olacağız. 14-15 tane oynamaya hazır, oyuna çok hakim oyuncu grubumuz var. Bunu 17-18'e çıkarmamız bu rotasyonu yapmamız gerekiyor. Bunun için çok çalışıyoruz. Doğru 11 ile çok güçlü bir saha dizilişimiz var. Bunun da farkındayız. Turu geçmek en büyük amacımız" dedi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında sahasında Iberia ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolculardan Berkay Özcan açıklamalarda bulundu. İlk maçı kazandıkları için avantajlı olduklarını dile getiren Çağdaş Atan, "İlk maçı 1-0 kazanarak buraya geldik. Avantaj olduğunu biliyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz. Lig de başladı. Yoğun fikstürden geçiyoruz, bu uzun zamandır hayalini kurduğumuz durumdu. Hem Avrupa hem kupa hem de ligi götürebilmek anlamına geliyordu. Teknik heyetin arzuladığı durumdu. Yarın olabildiğince en fit takımla sahada olacağız. 14-15 tane oynamaya hazır, oyuna çok hakim oyuncu grubumuz var. Bunu 17-18'e çıkarmamız bu rotasyonu yapmamız gerekiyor. Bunun için çok çalışıyoruz. Aramıza yeni katılacak oyuncular da olacak. Konferans Ligi'nde lig formatına katılıp ligde de iyi sonuçlar alıp milli arayı görmek istiyoruz. En sağlam adımları atacağımız dönem milli takım arası olacaktır. Doğru 11 ile çok güçlü bir saha dizilişimiz var. Bunun da farkındayız. Turu geçmek en büyük amacımız" sözlerini sarf etti.

"3 VEYA 4 OYUNCU ALMAYI PLANLIYORUZ"

3 veya 4 oyuncu transfer etmeyi planladıklarını aktaran Çağdaş Atan, "Djalo dışında eksiğimiz yok. La Fiorita maçında bilek bağlarını zedelemişti. Haftaya koşulara başlayacak. Opoku, Rize maçında kafasına sarsıntı geçirmişti. 3 veya 4 oyuncu almayı planlıyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Kulüpleriyle sözleşmelerini feshetmeleri gereken, bonservisiyle alınacak oyuncular var. Elimizdeki oyunculardan daha iyi oyuncular getirmeyi planlıyoruz. Çok daha iyisini getirmeyi, seviye atlatacak isimler düşünüyoruz. İyi oyuncuyu yakalamadıkça transfer yapmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜLKE PUANI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Turu geçmeleri halinde ligdeki 3'üncü hafta maçlarının ertelenmesini isteyebileceklerini söyleyen Atan, "Birbiriyle oynama alışkanlığı olan, hızlı geçişleri yapabilen 14-15 oyuncumuz var. 3 kulvarda başarılı şekilde gitmek istiyorsak bunu 17-18'e çıkarmalıyız. Oynama alışkanlığını kazanabilmek için bu maçlardan daha fazlasını oynamaları gerekiyor. 6 numaradan beklentimiz çok fazla. Berat 2 antrenman yaparak maça çıktı. İlk 45 dakika sebeplerini çok iyi biliyoruz. Hamleleri yaparak güçlü oyunumuzu da neler yapabildiğini gördük. En fit halimizle çıkabilecek antrenman metotlarına başladık. Planladığımız şekilde yolumuza devam ediyoruz. Fiziksel ve mental olarak iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Kazanarak ülke puanına katkı vermek istiyoruz. 4 tane takımımızın da çok önemli play-off maçları var. Ligde 3'üncü hafta maçları için talebimiz olabilir. Ülke puanı bizim için çok önemli. Ülke puanı için takımlarımızı fiziksel anlamda düşünmek gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Çağdaş Atan sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Kariyerimle ilgili Avrupa'da şampiyonluk hayalim var. 19 yaşında oynarken, Marmaris'te bir ağabeyim; 'hedeflerini büyük tut ki karavana atma şansın az olsun' derdi. Şu an hayallerimi yaşıyorum. Başakşehir Kulübü kariyerimin gelişimi açısından en doğru kulüpteyim. Birbirimiz yukarı çekmeye çalıyoruz. Hiçbir zaman kişisel hedefimizi kulübün hedefinin önüne geçirmiyoruz. Konferans Ligi'nde gruplara kalmak, ligde de ilk 4-5'e girebilmek hedefimiz. Türkiye Kupası'nda da final oynamak, olursa kazanmak istiyoruz."

BERKAY ÖZCAN: PLAY-OFF'LARA KALMAK İSTİYORUZ

Turu geçerek play-off'lara kalmak istediklerini belirten Berkay Özcan, "Yarın bizi sert bir maç bekliyor. Maçı kazanıp play-off'lara kalmak istiyoruz. Takımda iyi bir hava var. Oyuncular mutlu. Herkes iyi performans gösteriyor" dedi.

"İYİ İŞLER YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Takım olarak iyi işler yapmak istediklerini söyleyen Berkay Özcan, "Avrupa'da oynamak bir oyuncu için keyif verici. Bizim de genç takımımız var. Takımla iyi işler yapmayı hedefliyoruz. Ligde ilk 4-5'te bitirmek, yine Avrupa'da oynamak için her şeyi yapmak istiyoruz. İyi bir oyunla Avrupa'da kalmak istiyoruz. Takımda bu güç var. Benim açımdan, topsuz oyunumu geliştiriyorum. Bunlar benim pozisyonum için bugünkü futbolda çok önemli" sözlerini sarf etti.