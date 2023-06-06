Başakşehir, Trabzonspor zaferiyle Ziraat Kupasında oynayacağı final öncesi moral depoladı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir, Trabzonspor zaferiyle Ziraat Kupasında oynayacağı final öncesi moral depoladı

06.06.2023 22:27

Spor Toto Süper Ligin son haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu 5. sırada tamamladı. Deniz Türüç, Eren Elmalı (kendi kalesine) ve Lucas Lima'nın golleriyle kazanan Başakşehir, Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi moral buldu.

Spor Toto Süper Ligin 38'inci ve son haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Turuncu-Lacivertli ekip 3-1'lik skorla kazandı.

DENİZ'DEN MÜTHİŞ GOL

Başakşehir, 34. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 48. dakikada Eren Elmalı'nın kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Edin Visca, attığı şık golle farkı tekrar l'e indirdi. Lucas Lima, 79. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Fenerbahçe'ye gözdağı! Başakşehir, Trabzonspor zaferiyle final öncesi moral buldu

BAŞAKŞEHİR 5, TRABZONSPOR 6'NCI SIRADA BİTİRDİ

Başakşehir, ligi 62 puanla 5. sırada tamamladı. Trabzonspor ise 51 puanda kaldı ve sezonu 6. sırada bitirdi.

Fenerbahçe'ye gözdağı! Başakşehir, Trabzonspor zaferiyle final öncesi moral depoladı

PAZAR GÜNÜ FİNAL

Trabzonspor için 2022/23 futbol sezonu bu maçla sona erdi. Başakşehir ise pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaliyle sezonu tamamlayacak.

YORUMLAR
500
Deniz Türüç'ten Trabzonspor kalesine inanılmaz füze Deniz Türüç'ten Trabzonspor kalesine inanılmaz füze

Medipol Başakşehir Fk, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Trabzonspor zaferiyle Ziraat Kupasında oynayacağı final öncesi moral depoladı - Son Dakika


Son Dakika
22:36 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ilk temasını Yunan mevkidaşı ile yaptı! Görüşmede düzensiz göç konusu ele alındı
22:36 Galatasaray, Mauro Icardi transferine odaklandı
22:31 Özbek dayanamayıp transfer müjdesini verdi! Şampiyon G.Saray'ın taraftarı bir bayram daha yapacak
22:23 Başakşehir, Trabzonspor zaferiyle Ziraat Kupasında oynayacağı final öncesi moral depoladı
22:19 Fenerbahçe'ye gözdağı! Başakşehir, Trabzonspor zaferiyle final öncesi moral depoladı
22:09 İBB ekipleri, Şile'deki izinsiz yapıları yıktı
22:05 İBB ekipleri, Şile'deki kaçak yapıları yıktı
21:49 Sinan Oğan gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi hedefini duyurdu: 2028'de Cumhurbaşkanı adayıyım
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bayrağı bizden sonrakilere teslim edeceğiz" dedi, Sinan Oğan'dan adaylık çıkışı geldi
21:46 Hatasının bedeli ağır oldu! Kafasındaki kutuyu çıkaran hırsız yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2023 22:49:34. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir, Trabzonspor zaferiyle Ziraat Kupasında oynayacağı final öncesi moral depoladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement