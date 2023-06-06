Başakşehir, Trabzonspor zaferiyle Ziraat Kupasında oynayacağı final öncesi moral depoladı

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Depremzedelerle ilgili yaptığı paylaşım dakikalar içinde yalanlandı

Spor Toto Süper Ligin 38'inci ve son haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Turuncu-Lacivertli ekip 3-1'lik skorla kazandı.

DENİZ'DEN MÜTHİŞ GOL

Başakşehir, 34. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 48. dakikada Eren Elmalı'nın kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı. Edin Visca, attığı şık golle farkı tekrar l'e indirdi. Lucas Lima, 79. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

BAŞAKŞEHİR 5, TRABZONSPOR 6'NCI SIRADA BİTİRDİ

Başakşehir, ligi 62 puanla 5. sırada tamamladı. Trabzonspor ise 51 puanda kaldı ve sezonu 6. sırada bitirdi.

PAZAR GÜNÜ FİNAL

Trabzonspor için 2022/23 futbol sezonu bu maçla sona erdi. Başakşehir ise pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaliyle sezonu tamamlayacak.